Walter Sabatini pronto a salvare la Fiorentina dalla crisi: “Mi chiamassero, risponderei presente”

La crisi della Fiorentina ha aperto scenari impensabili solamente qualche mese fa sul futuro del club: cambi di dirigenza e di allenatori non hanno evitato alla Viola la condanna dell'ultimo umiliante posto in classifica con zero vittorie dopo 15 giornate e una contestazione oramai endemica del proprio tifo. Con la società che sta valutando come correre ai ripari per evitare l'irreparabile: una retrocessione in Serie B che saprebbe di beffa e di fallimento. Tra le tanti voci che circondano il Viola Park dove la squadra si è chiusa in ritiro a tempo indeterminato, anche quella di un clamoroso arrivo, da parte di uno dei direttori sportivi più esperti in circolazione: Walter Sabatini. Che ha già dato la propria disponibilità per aiutare "un grande club che sta attraversando un dramma sportivo".

Walter Sabatini pronto a colmare il vuoto lasciato dall'addio di Pradè

L'ultima avventura ufficiale Walter Sabatini – 70 anni lo scorso maggio – l'ha trascorsa in sella alla Salernitana, con l'incarico di Direttore Generale, ruolo che ha assunto nel dicembre 2023 e ricoperto fino a metà 2024 quando con l'arrivo in società di Gianluca Petrachi ha lasciato il posto. Da allora si è allontanato dal calcio solo fisicamente, continuando a seguire le vicende del pallone nostrano da vicino. A tal punto da sentirsi pronto per tornare in campo con una missione precisa: provare a salvare dal disastro uno dei club storici della Serie A, da inizio stagione in totale disarmo: la Fiorentina. Che nelle scorse settimane ha visto allontanarsi Daniele Pradè che si è dimesso, provando a dare una scossa – non riuscita – all'ambiente.

Fiorentina nel baratro: zero vittorie in 15 giornate, ultimo posto in classifica e Vanoli a rischio

Walter Sabatini sull'ipotesi Fiorentina: "Nessun contatto, ma se vogliono ci sono"

L'idea è venuta in mente allo stesso Sabatini nel corso di una intervista dove ha ribadito la propria disponibilità nel momento dell'eventuale chiamata: nessun contatto ufficiale al momento ma la conferma delle porte aperte nel caso in cui il presidente Commisso valutasse l'ipotesi di avvalersi di uno dei più autorevoli dirigenti sportivi italiani. L'addio di Pradè ha lasciato un vuoto importante all'interno della dirigenza viola, dove manca una figura di forte personalità. "Non sto per firmare per la Fiorentina" ha spiegato in collegamento a Radio Kiss Kiss, gettando acqua sulle indiscrezioni di un suo oramai imminente arrivo. "Non ho avuto nessun contatto e preferirei non parlarne ora, perché stanno vivendo un dramma sportivo. Spero sinceramente possano uscire da questo momento. Se mi chiamassero? Accetterei sicuramente la loro proposta, sono un grande club".

Walter Sabatini e il miracolo Salernitana: il sogno di tifosi viola

Walter Sabatini dopotutto è legato a doppio filo con imprese considerate ai più "impossibili", grazie a scelte e gestioni manageriali per pochi. L'ultimo, in ordine di tempo è riferito al suo ultimo club, la Salernitana quando nel 2022 compì il suo capolavoro dirigenziale: sotto la sua guida di DS, la squadra campana mise il freno a mano ad una stagione che tutti oramai consideravano compromessa e condannata alla retrocessione. Sabatini compì una massiccia campagna d'acquisti invernale, rivoluzionando la rosa e permettendo al club una clamorosa quanto insperata salvezza, arrivata all'ultima giornata. Il sogno proibito di oggi di ogni tifoso della Fiorentina.