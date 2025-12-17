Walter Novellino: “La Fiorentina ricorda il mio Milan, pensavamo: siamo fortissimi. E finimmo in B”

La crisi della Fiorentina è a dir poco allarmante e per molti sconcertante nel vedere una squadra costruita per lottare per un posto in Europa restare desolatamente inchiodata all'ultimo posto in classifica. Una situazione che richiama da vicino un'altra storica crisi di una big, quella del Milan nella stagione 1981-1982 quando fior di campioni finirono alla fine in Serie B. Tra questi c'era anche Walter Novellino, uno dei senatori rossoneri che visse sulla propria pelle quel dramma sportivo, a distanza di oltre 40 anni ancora senza una logica.

Di fronte al ripetersi di un evento per diversi aspetti molto simile a quel Milan, abbiamo chiesto a Mister Novellino come un squadra di ottimi giocatori si possa ritrovare in una crisi tanto manifesta quanto paradossale: "È un problema mentale, il gol al 93′ contro il Verona è emblematico". Crisi da cui dover e poter uscire, però, ad ogni costo: "Quasi inspiegabile, ma servono compattezza, silenzio e pazienza. Nessuna rivoluzione epocale e non fare l'errore che facemmo noi al Milan: pensare di essere forti e che le cose si risolveranno da sole".

Walter Novellino oggi al Perugia: il presidente Riccardo Gaucci lo ha chiamato come consulente dell’area istituzionale del club

Mister, lei vede analogie o differenze tra l'attuale crisi della Fiorentina e il suo Milan 81-82 che poi retrocesse?

Sì, certamente noi e questa Fiorentina sono due squadre formate da calciatori di livello, fortissimi, capaci. Che sono entrati in crisi soprattutto con la testa.

Ma come ci si spiega una situazione del genere?

Sinceramente non so spiegarmi il perché. Onestamente a Firenze c'è stato anche il cambio di allenatore che io non avrei mai fatto. Pioli è un allenatore che io stimo tantissimo, un allenatore che sa perfettamente come gestire la situazione in un club come la Fiorentina che conosce benissimo e ha tutto per metterti in condizione di poter far bene.

La crisi della Fiorentina è totale: zero vittorie in 15 partite, ultimo posto e 3° allenatore cambiato

Dunque, più che l'ambiente, la dirigenza o le qualità tecniche è una crisi psicologica?

È ovvio che sotto l'aspetto psicologico tutti i giocatori, ma non solo, hanno qualche problema. Io ho visto giocare la Fiorentina contro il Verona e hanno fatto anche una bella partita. Una partita più che discreta ma poi alla fine ha preso quel gol che dimostra che c'è qualcosa che non va nella testa del gruppo, non si è pronti ad affrontare certe situazioni. Ad esempio il Verona è decisamente caratterialmente più abituato a lottare per la salvezza, rispetto alla Fiorentina.

Ma secondo lei i giocatori hanno capito che quest'anno l'obiettivo sarà proprio la salvezza?

Ci vuole tempo, perché tutti sappiamo che questa Fiorentina è costruita ed è mentalmente abituata per giocarsi qualche posto in Europa e questo crea un blocco di fronte alla situazione attuale.

Un po' come era capitato al suo Milan nella fallimentare stagione della seconda retrocessione: squadra di campioni che non ha saputo metabolizzare la crisi?

Non ci apparteneva la lotta per la salvezza. Almeno mentalmente lo pensavamo, perché noi eravamo convinti di essere una squadra fortissima. Però avevamo un problema evidente.

Quale?

Quello di pensare di essere forti a prescindere. Perdevamo, le cose non andavano come avrebbero dovuto o pensavamo dovessero andare e ci ripetevamo: ma sì, domani andrà meglio. Poi ancora: domani, domani, domani. Alla fine siamo retrocessi. Anche questa Fiorentina è forte, ma poi bisogna fare i conti con la realtà e la realtà è che si deve evitare di commettere errori gravi per fretta, supponenza o per ansia.

Quando parla di errori intende anche i cambi di panchina?

Io dico che l'errore più grande sia proprio questo: impuntarsi a pensare che i rimedi arrivino dal cambiamento. Nel cambiamento spesso il rimedio non c'è. C'è nel momento in cui continui ad affidarti a chi da dentro conosce davvero le cose, i fattori che guidano il club.

I giocatori dopo l’ultima sconfitta in campionato, contro il Verona al Franchi sotto la curva

Rispetto al suo Milan, questa Fiorentina è però messa ancor peggio in fatto di risultati e ambiente. Concorda?

Sì, quella fu anche una stagione particolare, lottammo fino all'ultima giornata, poi ci furono un paio di situazioni che ci penalizzarono. Ma anche noi avevamo una squadra importante come la Fiorentina oggi. Oggi in squadra ci sono giocatori di assoluto livello come Kean che è in Nazionale, Fagioli ottimo centrocampista, per dirne due. Ma è evidente che c'è più di un problema davanti a questi risultati.

Sta dicendo che forse il gruppo squadra non è così compatto come si potrebbe credere?

No, non credo… ma non si sa. Dal di fuori è semplicistico dare sempre la colpa allo spogliatoio. Il problema non sono i rapporti tra giocatori o tra giocatori e allenatore: è che ti ritrovi mischiato in un contesto che non riesci a decifrare. E per uscirne è dura: io credo che al contrario di quanto accadde a noi, la Fiorentina ne uscirà, ma a una condizione.

Quale?

La pazienza.

Ma sono passate già 15 giornate, nessuna vittoria, ultimo posto… come si può predicare pazienza?

È proprio qui la questione: credo che anche il pubblico debba avere più pazienza. Quali sono le alternative? Si rischia di creare situazioni peggiori: deve continuare a sostenere la squadra anche per un aiuto psicologico, per sopportare insieme le pressioni esterne. La squadra al momento ha necessità di un supporto mentale non di avere contestazioni o ulteriori problemi da affrontare.

Dunque, se si avrà pazienza si uscirà dalla crisi?

Pazienza e silenzio.

I tifosi tra rabbia e sostegno: per uscire dalla crisi la Fiorentina ha bisogno anche del proprio pubblico

Quindi lei è favorevole al ritiro imposto ai giocatori a tempo indeterminato?

Assolutamente no. Non sono d'accordo col ritiro perché non ritengo sia la soluzione per fare ulteriore gruppo. La Fiorentina è già gruppo, ha bisogno di isolarsi sì, ma nel silenzio cioè evitare di dare fianco a dichiarazioni, commenti verso l'esterno. Tacere, isolarsi e pensare a lavorare. Solo così puoi uscire dal tunnel attuale e ritornare a vedere la luce. Che sarà lontana, ma se la incominci a vedere allora prendi coraggio e capisci di essere sulla strada giusta.

L'Europa, in questo senso potrebbe essere la fiamma che riaccende la speranza? Dopotutto in Conference League la Fiorentina sta vivendo un'altra realtà…

È la conferma di ciò che dicevo: le vittorie e i punti in Europa fanno capire che la squadra c'è, è forte. Sotto l'aspetto psicologico deve aggrapparsi a questo, a un pensiero positivo. Senza dimenticare che poi servirà anche un pizzico di buona sorte: contro il Verona non meritavano certo di perdere e se arrivava un pareggio qualcosa in meglio si sarebbe sicuramente smosso anche mentalmente.

E le voci che presumono un eventuale nuovo ribaltone tecnico, non potrebbe anche questa essere una scossa?

Hanno cambiato già tre allenatori, non è quella la strada. No, piuttosto io richiamerei qualcun altro. Richiamerei in società Pradè. Lui si è dimesso dicendo "se il problema sono io mi tolgo dalle scatole". Ma il problema evidentemente non era lui, ma ha fatto un gesto da gran signore, da gran dirigente. Ora sarebbe il caso di chiamarlo, chiedergli scusa e rimetterlo al suo posto perché una figura così, che conosce benissimo l'ambiente e sa lavorare, serve tantissimo a tutti. Questa potrebbe essere una scossa che potrebbe dare buoni esiti a livello psicologico: far capire che si può sbagliare, ma tutti insieme.

Ma anche se richiamassero Pioli sarebbe un segnale sbagliato?

Secondo me sì: questa soluzione metterebbe in dubbio ancora una volta Vanoli e chi l'ha scelto, no? Se tornasse Pioli non posso dire se riuscirebbe a fare bene e cambiare qualcosa, lui c'era. L'hanno tolto. La strada del nuovo allenatore è stata presa, fine. Inutile tornare indietro.

Anche perché tornando al suo Milan, anche in quella circostanza ci fu un cambio giusto?

Iniziammo con Radice poi subentrò Galbiati ma non ci fu alcuna scossa. Fu una soluzione alla fine dei conti inutile, non era quello il blocco.

Ma è vero che con Radice ci furono anche feroci confronti, uno dei quali la vide protagonista?

Direi di no… abbiamo avuto un po' tutti cose da dirci in faccia perché eravamo un gruppo di uomini veri. Anche il mister era un duro, però è sempre stato una brava persona. Però in questi casi, forse i duri non servono, bisogna tornare a far sentire tutti importanti, coinvolgere tutti insieme, dirigenti, staff, tifosi, giocatori: tutti sono sulla stessa barca.

Mister Vanoli con la Fiorentina è a un passo dal passaggio del turno in Conference League

La Fiorentina si salverà?

Non ho la bacchetta magica ma la classifica è molto corta, così in alto come in basso: può accadere un po' di tutto. E poi ho una certezza: Vanoli non è uno stupido, ha avuto un ottimo approccio in una situazione più che complessa ed è una persona d'esperienza che porterà alla salvezza. Si vede che ha un progetto in testa che forse oggi appare brutto, difficile, insidioso e non esaltante. Ma i progetti alla fine ripagano sempre, spero abbia la possibilità di poter continuare. Con lui credo che la salvezza arrivi, sì.