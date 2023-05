Vlahovic non segna da 744 minuti, la Juve valuta il suo futuro: in estate ogni scenario è possibile Vlahovic non segna da 744 minuti e il gioco della Juventus non lo aiuta. Allegri non ha apprezzato un atteggiamento a Bologna e ora la società valuta il suo futuro: c’è anche il Bayern Monaco alla finestra.

A cura di Vito Lamorte

Dusan Vlahovic è uno degli argomenti caldi in casa Juventus. L'attaccante serbo sta vivendo un periodo molto complicato e non segna da 744 minuti in Serie A: un numero che fa riflettere soprattutto per l'impatto che il numero 9 aveva avuto sul mondo bianconero e su come sia proseguita la sua avventura a Torino.

L'ex Fiorentina ha segnato 11 gol contro le neopromosse e se dovesse giocare titolare con il Lecce potrebbe essere l'occasione per il risveglio, ma la situazione è davvero molto complessa intorno a Vlahovic. Sì, perché il problema non riguarda solo il centravanti ma è la Juventus che deve riprendere nel più breve tempo possibile ad avere una fase offensiva più concreta e incisiva.

Contro il Bologna la produzione in zona gol è migliorata rispetto alle uscite precedenti ma sono state sprecate almeno quattro grandi occasioni da rete e da inizio anno sono 26 le grandi occasioni mancate come gol, solo il Milan ha fatto peggio.

Sicuramente la squadra bianconera non è da prendere come esempio per quanto riguarda la produzione offensiva e questo di certo non ha aiutato Vlahovic, che è in crisi realizzativa da diversi mesi.

Dusan è finito nel mirino del suo allenatore nella gara di Bologna, dove è entrato nella fase finale del match per cercare il gol della vittoria. Il numero 9 non si abbassava in fase di non possesso e non veniva incontro ai compagni per essere un riferimento in fase di possesso: al fischio finale Allegri ha lasciato il campo arrabbiatissimo, ormai è diventata una consuetudine, perché nessuno aveva creduto ad una spizzata da Rabiot nell’ultima azione nell'area avversaria per poter battere a rete. Alle spalle del francese c’era proprio Vlahovic.

Il rapporto tra i due non sembra essere dei più idilliaci dopo un approccio molto buono in seguito al suo arrivo a Torino: anche per questo la Juventus valuta il futuro dell'attaccante e in estate ogni scenari di mercato sembra possibile.

La Premier League ha messo Vlahovic nel mirino da tempo, già da quando giocava a Firenze, con l'Arsenal che aveva avuto dei sondaggi con l'entourage del giocatore ma nelle ultime settimane, in base a quanto raccontato anche dal Corriere dello Sport, anche il Bayern Monaco avrebbe mostrato il suo interesse.

La Vecchia Signora, però, non intende svenderlo ma in questo momento non ci sono le condizioni per una cessione redditizia, visto che nessuno pagherebbe 70/80 milioni ora e una minusvalenza per il club bianconero non è pensabile a livello di bilancio. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore e del suo entourage, che ora vogliono giocarsi le loro carte al meglio in questo finale di stagione e magari rilanciare le quotazioni in ottica mercato.

Questo aiuterebbe anche la Juve a valorizzare al massimo uno degli investimenti più importanti degli ultimi anni ma Dusan deve sbloccarsi quanto prima. Solo così potrà togliersi un peso enorme a livello mentale e tornare quel centravanti che tutti i tifosi bianconeri sognano.