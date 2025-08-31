Vlahovic ha qualcosa che non digerisce alla Juve: “Ho parlato con chi di dovere, non mi basta”

Secondo gol e seconda vittoria. Dusan Vlahovic si sta rivelando fondamentale per la Juventus. L'attaccante serbo è stato decisivo in casa del Genoa e le voci di mercato sul suo futuro lontano da Torino sembrano ancora più lontane. Una soddisfazione enorme per l'ex Fiorentina, che ha parlato anche delle sue aspettative alla Juventus, dimostrandosi insoddisfatto per i pochi titoli vinti in bianconero.

Vlahovic e la voglia di vincere più titoli alla Juventus, sono troppo pochi

Un concetto espresso in modo molto chiaro da Vlahovic ai microfoni di DAZN dopo Genoa-Juventus 0-1. Parlando delle ambizioni Scudetto della formazione bianconera, il bomber ha rivelato di aver manifestato il suo malcontento: "Abbiamo già alzato un trofeo, però giustamente non basta. Da questo punto di vista ho parlato con chi dovevo parlare. Non sono soddisfatto: è già il quinto o sesto anno che sono qui e abbiamo alzato solo un trofeo. Non è a livello della Juve. Speriamo di farlo, sarebbe una sensazione bellissima per tutti noi".

L'attaccante concentrato solo sul suo momento alla Juventus

Ora l'obiettivo è vivere alla giornata e cercare di vincere partita dopo partita per poi poter ambire a qualcosa di grande. Vlahovic pensa a questo e ha dribblato le voci sulla sua situazione, mostrandosi comunque molto soddisfatto per quanto fatto: "Oggi ho pensato solo a come entrare, far bene e fare gol. Andiamo a questa pausa per le Nazionali con una grande vittoria, su un campo difficile contro una squadra sempre tosta da affrontare. Ma noi siamo stati bravi".

Ha dimostrato dunque di essere molto concentrato sul campo, per cercare di fare bene con la Juventus. Tutto il resto, al momento, è fuori dalla mente di Dusan Vlahovic: "È iniziata una stagione nuova. Tutto come al solito. Non so cosa sia successo. Siamo solo all’inizio, la stagione è lunga. Spero di continuare così, di allenarmi bene, di mettermi a disposizione della squadra, dei compagni e del mister. Speriamo di ottenere tutto quello che vogliamo".