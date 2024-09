video suggerito

Vlahovic e Conceicao spezzano la striscia di pareggi per la Juve con una doppietta: 3-0 al Genoa In un Marassi deserto la Juventus vince per 3-0 contro il Genoa e spezza la maledizione dei pareggi: i bianconeri sono momentaneamente primi in classifica con 12 punti.

A cura di Ada Cotugno

Dopo tre pareggi consecutivi in campionato la Juventus rialza la testa e si porta a casa la vittoria: in un Marassi deserto, colpito dal provvedimento che ha vietato la presenza del pubblico per questa partita, ci pensano la doppietta di Dusan Vlahovic e il primo gol italiano di Francisco Conceicao a risollevare i bianconeri. Per il Genoa è il secondo KO consecutivo, dopo quello doloroso nel derby della lanterna di Coppa Italia.

Vlahovic trascina la Juventus

Nella partita contro il Napoli era stato tolto dal campo all'intervallo, sollevando un polverone di polemiche sul suo rendimento e sui gol che stentavano ad arrivare. Una settimana dopo in meno di dieci minuti zittisce tutte le voci con una doppietta, un grido di battaglia rivolto non soltanto ai tifosi ma anche a Thiago Motta per essere messo in cima a tutte le gerarchie dell'attacco.

Ma la voce grossa del serbo arriva dopo un primo tempo che sembra ricalcare le ultime tre partite. I bianconeri diventano pericolosi soltanto a ridosso dell'intervallo con almeno tre occasioni nette, ma tra qualche errore e qualche buona lettura del Genoa fallisce ogni tentativo andando negli spogliatoi con un pareggio.

La vittoria dopo tre partite

Sarebbe stata la quarta partita consecutiva finita in pareggio, un incubo che Thiago Motta voleva allontanare a tutti i costi. Ma l'atteggiamento remissivo del Genoa faceva ben sperare: il tappo salta al 48′, quando un tocco di mano di De Winter regala un calcio di rigore alla Juventus che Vlahovic è bravo a non sciupare. È il terzo gol in stagione del serbo che fin qui aveva segnato soltanto una doppietta al Verona.

Ma proprio come in quella partita l'attaccante si ripete e al 55′ raddoppia con un diagonale perfetto, messo a disposizione da un pallone servito da Koopmeiners. Il 2-0 non risveglia il Genoa che riesce a fare il primo tiro in porta soltanto a dieci minuti dalla fine, una statistica che rende bene l'idea dell'approccio del Grifone, ancora stordito dalla sconfitta di Coppa Italia contro la Sampdoria. Prima del triplice fischio c'è un momento di gloria anche per Conceicao che con il sinistro segna la sua prima rete in Serie A.