Vlahovic attaccato dai tifosi della Juve per un clamoroso errore con il Dortmund: non lo perdonano

I tifosi della Juve sono in rivolta, con Vlahovic la pazienza è finita: l’ultima polemica è sull’erroraccio al 92′ durante l’amichevole contro il Borussia Dortmund.

Il rapporto tra Dusan Vlahovic e la tifoseria della Juventus è ai minimi termini e neanche la vittoria nell'amichevole contro il Borussia Dortmund è servita a raddrizzare la situazione. Non c'è possibilità di rimediare e di richiudere la ferita e a due settimane dall'inizio del nuovo campionato il rebus non ha ancora trovato una soluzione: l'attaccante è ancora bianconero ma non è più centrale nei piani di Tudor e anche i tifosi pensano di poter fare a meno di lui. L'ultima dimostrazione di un periodo confuso è arrivata proprio in Germania, con l'errore clamoroso diventato virale suo malgrado.

Il serbo sbaglia completamente il tiro e ne esce un pallone deviato male, lento e che neanche punta verso la porta, un colpo sciatto che è stata l'ultima goccia per tutti gli spettatori bianconeri. Il suo futuro è incerto e la sua permanenza alla Juve continua a bloccare il mercato, dato che con lui l'arrivo di Kolo Muani diventa incerto. Per Tudor è scivolato all'ultimo posto delle gerarchie, una situazione complessa che è già diventata un vero e proprio caso a Torino.

Vlahovic preso di mira dopo l'errore contro il Dortmund

Ormai la storia è chiusa, ma si trascinerà ancora avanti finché non verrà trovata una soluzione di mercato. Vlahovic al momento resta alla Juve perché non ci sono altre offerte, ma di sicuro non sarà tra i protagonisti della prossima stagione: Tudor non lo vede, l'arrivo di David cambia le carte in attacco e la sua presenza blocca l'eventuale arrivo di Kolo Muani per completare il reparto. L'ultimo clamoroso errore è stato quello contro il Borussia Dortmund in amichevole con un tiro fiacco e completamente sballato al 92′ che ha fatto infuriare i tifosi.

Il serbo inciampa sul pallone e lo manca nel tentativo di calciarlo verso la porta, ma il risultato è un tiraccio svogliato che non ha fatto altro che aggravare la sua posizione. È il manifesto della situazione che sta vivendo e che potrebbe essere migliorata solo con una cessione: l'attaccante ha bisogno di voltare pagina e così anche la Juve, ma al momento questa soluzione non può essere messa in pratica perché il mercato appare bloccato.