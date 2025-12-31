Calcio
Vives: “Perdemmo 5-0, Ljajic disse a Mihajlovic: ‘Ho fatto una grande partita’. Volarono i tavoli”

L’ex centrocampista del Torino Giuseppe Vives racconta cosa accadde dopo una sconfitta per 5-0 col Napoli: Ljajic rispose a Mihajlovic, che impazzì in sala riunioni.
A cura di Paolo Fiorenza
Giuseppe Vives ne ha viste parecchie durante la sua lunga e rispettata carriera di centrocampista di lotta e di governo, ma una scena gli è rimasta impressa nella memoria, risalente ai tempi del Torino. L'ex calciatore partenopeo ha giocato in maglia granata dal 2011 al 2017 e proprio nell'ultima stagione è accaduto qualcosa che non potrà mai dimenticare, protagonisti l'allora allenatore Sinisa Mihajlovic e il talento incompiuto Adem Ljajic. "I tavoli volavano in aria, la porta giù, stava distruggendo tutta la sala", è l'immagine nitida che fa capire il livello di rabbia del compianto tecnico serbo verso il suo connazionale.

Il racconto di Vives: il Torino distrutto dal Napoli, Mihajlovic porta tutta la squadra in sala riunioni

Vives riavvolge il nastro, siamo nella stagione 2016/17: "Abbiamo perso col Napoli 5-0. Una partita bruttissima. Loro veramente ce ne potevano fare dieci perché il primo tempo andavano a tremila all'ora. Il giorno dopo abbiamo fatto allenamento. Finisce l'allenamento e all'improvviso il mister nel corridoio, mentre noi ce ne stiamo andando: ‘No, non ve ne andate'. Arrivarono delle persone con delle pizzette piccoline nelle scatole, lui disse: ‘No, entriamo in sala riunioni'. Ma senza avvisarci di nulla".

Sinisa Mihajlovic ai tempi del Torino: lo ha allenato dal 2016 al 2018
Sinisa Mihajlovic ai tempi del Torino: lo ha allenato dal 2016 al 2018

Nella sala andò in scena una visione di gruppo dell'osceno match del giorno prima: "Siamo entrati in sala riunione e niente, ci ha fatto rivedere 90 minuti di partita – racconta Vives al podcast ‘DoppioPasso' – tutta la partita senza audio, quindi abbiamo dovuto vedere 90 minuti di partita e ci siamo mangiati ‘sta pizzetta perché era l'orario di pranzo".

Ljajic obietta di aver fatto "una grande partita", Mihajlovic impazzisce

Una pizzetta che sarebbe andata di traverso a qualcuno di lì a poco: "Quando mancavano tipo 3-4 minuti alla fine della partita, lui dice al collaboratore: ‘Accendi un pochino le luci'. E dice a Ljajic: ‘Adem, ma che partita di merda hai fatto?'. E Ljajic fa: ‘No, mister, io ho fatto una grande partita'. Appena dice ‘fatto grande partita', giuro, i tavoli che volavano in aria, la porta giù, stava distruggendo tutta la sala. Non l'accettava quella roba. Il mister era così".

