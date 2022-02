Violento incidente stradale per Carlo Cherubini: l’ex calciatore ricoverato in gravi condizioni L’ex calciatore Carlo Cherubini e la moglie Valentina Scarchilli sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni in seguito ad un brutto incidente stradale avvenuto domenica sera.

A cura di Michele Mazzeo

L'ex calciatore Carlo Cherubini è ricoverato in ospedale in gravi condizioni in seguito ad un brutto incidente stradale avvenuto domenica sera mentre stava rientrando insieme alla moglie nella sua casa di Roma. Un violento schianto quello che ha coinvolto la macchina su cui viaggiavano i due coniugi di rientro da Trezzo sull'Adda dove il Rimini (di cui è oggi team manager) aveva giocato e vinto la gara del Girone D della Serie D contro il Tritium.

L'attuale dirigente del Rimini e la moglie Valentina Scarchilli sono ora ricoverati in prognosi riservata in un nosocomio della Capitale ma non sarebbero in pericolo di vita: il 45enne con un passato importante nel calcio professionistico avendo vestito tra le altre le maglie di Salernitana, Fiorentina (nell'anno della ripartenza dalla C2 con il nome di Florentia Viola) e Vicenza sarebbe uscito dallo schianto con un trauma facciale mentre alla compagna sarebbe stato diagnosticato un trauma toracico addominale.

Ad annunciarlo è stata la società per la quale lavora attualmente Cherubini: "La Società Rimini FC rende noto che nella serata di ieri (domenica, ndr), il Club Manager Carlo Cherubini e la moglie Valentina Scarchilli sono rimasti vittime di un gravissimo incidente stradale mentre stavano facendo rientro a Roma – si legge infatti nella nota diramata dal club romagnolo –, e sono ricoverati in ospedale in prognosi riservata. Tutta la Società è rimasta profondamente scossa da questa brutta notizia che non avremmo mai voluto dare. Il Rimini FC rimane con il cuore costantemente vicino a Carlo e Valentina auspicandosi che questa brutta notizia possa essere quanto prima soltanto un cattivo ricordo".