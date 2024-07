Violenti scontri prima di Olanda-Inghilterra a Euro 2024: inferno a Dortmund tra pugni e bottiglie Poche ore prima della semifinale degli Europei 2024 tra Inghilterra e Olanda nel centro di Dortmund è andata in scena una violentissima rissa tra le due tifoserie che ha provocato l’inferno nel centro della città tedesca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La vigilia della seconda semifinale degli Europei 2024 tra Inghilterra e Olanda è stata rovinata dal vergognoso comportamento dei rispettivi tifosi protagonisti di una violenta rissa per le strade di Dortmund diverse ore prima del calcio d'inizio del match che si disputerà al Westfalenstadion e decreterà chi tra la nazionale di Gareth Southgate e quella di Ronald Koeman andrà a sfidare la Spagna nella finale di Berlino.

Scene da far west quelle immortalate in alcuni video divenuti immediatamente virali sui social network: gruppi di tifosi che che si sferravano pugni e calci e si lanciavano contro tutto ciò che trovavano nelle vicinanze, da bottiglie a tavoli e sedie fino alle televisioni staccate dalle pareti di un ristorante in cui si era rifugiato il nutrito gruppo di supporter inglesi inseguito originariamente da un fiume di tifosi in maglia oranje (secondo le autorità sono ben 80mila i tifosi giunti dall'Olanda per assistere al match allo stadio o nei maxischermi installati in città) prima che la polizia, con grandissime difficoltà, riuscisse a riportare la calma.

Quale sia il motivo che ha scatenato la violenta rissa è ancora da chiarire, ma un portavoce della polizia ha confermato all'agenzia di stampa tedesca che olandesi e inglesi si sono attaccati a vicenda. Il locale teatro della battaglia campale e alcune attività poste vicino il luogo degli scontri hanno riportato ingenti danni e, secondo diverse fonti, alcune persone sarebbero rimaste ferite negli scontri (secondo quanto riporta il tabloid britannico The Sun i feriti sarebbero cinque tifosi inglesi ma non vi sono ancora report ufficiali da parte delle forze dell'ordine tedesche a riguardo).

Le autorità si augurano che durante e dopo il match che decreterà chi tra Olanda e Inghilterra andrà a sfidare la Spagna nella finale di questi Europei 2024 le frange più calde delle due tifoserie non vengano nuovamente a contatto provocando scene drammatiche come quelle viste nel centro di Dortmund poche ore prima del calcio d'inizio di una partita che per entrambe le parti può essere storica.