Violenta rissa sugli spalti durante l’amichevole Colombia-Iraq: volano sediolini, calci e pugni Rissa sugli spalti durante l’amichevole tra Colombia e Iraq: lo scontro è andato avanti per diversi minuti prima dell’intervento delle forze dell’ordine tra sediolini che volavano, calci e pugni.

A cura di Vito Lamorte

A Valencia oggi si sono affrontate Colombia e Iraq in una partita amichevole ma quello che è accaduto sugli spalti dello stadio Mestalla è qualcosa di surreale: pochi minuti dopo l'inizio della gara, nel settore della Grada de la Mar, alcuni tifosi presenti sugli spalti dell'impianto spagnolo hanno dato vita ad una rissa che ha destato parecchio scalpore.

Questi gruppi di ‘pseudo tifosi' erano nello stesso settore e hanno iniziato a indirizzarsi insulti prima di lanciarsi i sediolini dello stadio e poi passare al contatto fisico. Lo scontro è andato avanti per diversi minuti prima dell'intervento delle forze dell'ordine e degli uomini preposti alla sicurezza nello stadio valenciano, che sono riusciti a far rientrare la situazione dopo un po' di tensione.

Non è ancora chiaro se le fazioni contrapposte nella rissa fossero delle due squadre impegnate in campo oppure, come riportato da alcuni commentatori, si trattasse di tifosi dell'América de Cali e dei Millonarios che si sono affrontati tra loro. Ci sono diversi video e immagini che circolano sui social network ma non c'è stata ancora chiarezza in merito: la prima ipotesi appare la più probabile ma non ci sono ancora informazioni precise.

Mentre la rissa andava avanti in un settore dello stadio Mestalla, gli altri spettatori gridavano "fuori, fuori". Non si conoscono ancora i dettagli su feriti e danni materiali.

Al Mestalla erano presenti circa 15.000 spettatori, la stragrande maggioranza dei tifosi colombiani che volevano solo godersi la partita della loro nazionale dopo aver girato per Valencia nelle ore precedenti.

La partita si è conclusa con la vittoria della Colombia per 1-0 con gol di Mateo Cassierra su assist di Arias al minuto 76. La selezione dei Cafeteros disputerà la sua prossima partita contro la Germania a Gelsenkirchen il 20 giugno.