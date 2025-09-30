Vinicius viene provocato da un avversario durante il derby di Madrid: fa un paragone per innervosirlo

Il derby di Madrid è stato uno shock per il Real che è stato spazzato via per 5-2 dall'Atletico, un risultato impronosticabile alla vigilia e che ha messo in seria difficoltà Xabi Alonso. Resterà nella storia non solo per la vittoria eclatante dei colchoneros ma anche per le tensioni vissute in campo dai giocatori che si sono punzecchiati per tutta la partita. In particolare Koke ha trovato il modo giusto per destabilizzare Vinicius, facendolo cadere nell'insidiosa trappola della provocazione per renderlo nervoso.

Nel programma del lunedì di Movistar hanno mostrato le immagini inedite dal campo che hanno catturato i continui battibecchi tra i grandi protagonisti del derby di Madrid, bravi non soltanto a giocare ma anche a mettere pepe tra gli avversari per cercare di trarne vantaggio. L'attaccante brasiliano è stato preso di mira da Koke che ha saputo toccare le corde giuste per innervosirlo, facendo leva su un paragone fastidioso.

Cosa è successo tra Koke e Vinicius

Sono scattate le scintille all'improvviso in campo per uno scontro infuocato tra Koke e Vinicius, con il giocatore dell'Atletico Madrid che si è divertito a infastidire il brasiliano. Ha deciso di punzecchiarlo sul suo ego, cercando di trarne vantaggio, facendo un paragone che lo ha fatto infuriare: "Mbappé ti sta rubando la scena. È il migliore". Lo ha comparato al suo compagno di squadra che è più seguito a livello mediatico, cercando di innescare un meccanismo di gelosia subdolo.

L'attaccante però non si è lasciato distrarre e ha risposto a tono, rivolgendosi però a Le Normand quasi come a voler ignorare il rivale: "Ogni volta che gli rispondo, lui (Koke, ndr) va a piangere sui media, ogni volta". È il derby che non si è visto in diretta, una sfida nella sfida come spesso accade nelle grandi partite che si giocano anche a livello psicologico prima ancora che in campo.