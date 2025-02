video suggerito

Vinicius in Arabia Saudita, è arrivata la proposta indecente e irrinunciabile: un miliardo di euro Da quasi due anni si registra il pressing dell’Arabia Saudita su Vinicius jr. Un primo approccio direttamente promosso dalla Casa Reale Saudita nel 2023, poi un secondo direttamente orchestrato dagli esponenti della Saudi Pro League. Con una proposta cresciuta e perfezionata nel tempo che ha toccato cifre mai viste prima, in una offerta definita dall’entourage del brasiliano “irrinunciabile”. A tal punto che a fine gennaio, gli agenti di Vinicius sono stati personalmente in Arabia. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vinicius jr è sempre più vicino a sposare la causa del calcio saudita e dei soldi degli sceicchi: il suo entourage si è incontrato nelle scorse settimane con i vertici della Saudi Pro League che hanno messo sul piatto un progetto enorme, attorno al giocatore oggi al Real Madrid. Ai procuratori è stato presentata la classica offerta che capita una volta sola nella vita: un contratto di cinque anni, da 200 milioni di euro garantiti per la impronunciabile cifra complessiva di un miliardo di euro.

Vinicius verso l'Arabia: il pressing saudita nasce nell'estate 2023

Il pressing saudita è sempre più serrato attorno all'acquisto di Vinicius Junior con l'Arabia che si sta avvicinando sempre di più al fenomeno brasiliano del Real e della Seleçao. Vinicius è corteggiato quasi senza sosta dall'estate 2023, con le prime indiscrezioni relative ad offerte diventate nel tempo sempre più economicamente alte. Coinvolgend0lo in prima persona, visto che lo stesso Vinicius era presente al primo incontro per ascoltare il progetto che gli veniva proposto, mostrandosi interessato alle proposte non solo economiche, ma anche sportive e personali che arrivavano dal Medio Oriente. Poi, la scelta di rimanere a Madrid, crescere e vincere ancora nel calcio europeo.

I due incontri di Vinicius: con la Casa Reale e con i vertici della Sudi Pro League

Nel primo incontro avvenuto nel 2023 – come riporta Marca – vennero convocati tramite videoconferenza, sia uomini dell'entourage dell'attaccante, sia intermediari e alcune personalità di spicco della Casa Reale saudita. Un "colpo a vuoto" a breve termine, ma che aveva l'obiettivo di introdurre il giocatore a nuovi accordi commerciali, come l'ambito ruolo di "ambasciatore", lasciato vacante da Neymar, per la Coppa del Mondo del 2034. Gli importi finanziari furono concordati in un secondo incontro, a Praga lontano da occhi e orecchi indiscreti. In quel frangente, gli agenti di Vinicius hanno incontrato personalmente il vicepresidente della Saudi Pro League, Saad Al Lazeez che ha ufficializzato l'offerta che in questi giorni è venuta a galla, dal valore sbalorditivo.

Le cifre pazzesche (1 miliardo di euro in 5 anni) e l'ultimo incontro

Le cifre messe sul tavolo da parte dei vertici federali sauditi per assicurarsi le prestazioni di Vinicius jr ammontano infatti a un miliardo di euro, spalmato su cinque anni ovvero uno stipendio minimo garantito da 200 milioni a stagione. L'unica cosa che resta al omento ancora senza risposta, è il club di destinazione dove potrebbe approdare Vinicius mentre conferme importanti arrivano sulla posizione del giocatore e del suo entourage: quella sul tavolo è un'offerta senza precedenti e irresistibile e le cifre da capogiro e i progetti in ballo hanno spinto il calciatore a riflettere sul suo futuro in modo concreto tanto che appena tre settimane fa il suo agente si è recato direttamente nel paese arabo.