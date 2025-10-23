Vinicius aspetta la fine di Real-Juve per rimproverare Valverde: gli urla una sola parola, poi sorride

C’era un po’ di nervosismo tra le fila del Real Madrid fino a poco prima del 60’ del match di Champions contro la Juventus. Il gol di Bellingham ha poi alleggerito lo stato d’animo delle merengues, che fino ad allora avevano fatto i conti con il muro dei bianconeri, sempre pericolosi anche in ripartenza. Dopo il fischio finale, sorrisi e confronti anche simpatici, come quello tra Vinicius e Valverde, rimproverato con il sorriso.

Vinicius e Valverde, simpatico confronto dopo la fine di Real Madrid-Juventus

Il brasiliano in particolare ha aspettato la conclusione della partita per dire qualcosa al centrocampista uruguaiano. Un video mostra quanto accaduto in occasione del “terzo tempo”, quando i calciatori di Real e Juventus si sono salutati cordialmente. Vinicius ha aspettato che il compagno di squadra gli dedicasse attenzioni e poi gli ha urlato qualcosa. Prima ha allargato le braccia e poi ha detto a Valverde: “Tira!!!” — un riferimento a un episodio accaduto durante il match.

Lunin dà man forte a Vinicius, Valverde la prende con il sorriso

In pratica, l’attaccante voleva che durante un’azione in particolare Valverde tirasse in porta e non “cincischiasse”, anche se per altruismo. La tesi di Vinicius è stata condivisa anche dal loro compagno di squadra Lunin. Il portiere, infatti, ha fatto eco al brasiliano chiedendo il perché del “mancato tiro”. L’uruguaiano, in un primo momento, sembrava quasi infastidito, ma poi — tra un sorriso e l’altro — si è allontanato spiegando il motivo per cui non se l’è sentita di concludere, preferendo probabilmente la manovra.

Valverde è sicuramente uno dei migliori tiratori dalla distanza del Real e lo ha confermato anche contro la Juventus in un’occasione in particolare. Un suo eccezionale tiro al volo sugli sviluppi di un corner è stato deviato provvidenzialmente da Gatti. Proprio alla luce di queste potenzialità, Vinicius e Lunin si aspettavano maggiori rischi da parte del centrocampista, che però ha fatto altre scelte. Una scena che si è svolta sotto gli occhi di Vlahovic, che non ha perso occasione per scambiare qualche parola a sua volta con Vinicius, con il quale poi si è scambiato la maglia.