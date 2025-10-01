Champions League
Villarreal-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Villarreal-Juventus, partita in diretta su Amazon Prime, con inizio alle 21:00 si gioca oggi mercoledì 1 ottobre 2025, valida per il 2° turno della prima fase a girone unico di Champions League.
A cura di Alessio Pediglieri
La Juventus di Igor Tudor torna a giocare in Europa, in Champions League, dove oggi mercoledì 1 ottobre sfiderà il Villarreal in trasferta. Gara che inizia alle 21:00, esclusiva per gli abbonati di Amazon Prime Video, in TV e in streaming.

La Juve riparte dal pareggio interno in campionato con l'Atalanta che le è costata la vetta della classifica ma anche dall'esordio in Champions League dove i bianconeri hanno clamorosamente impattato allo JStadium in uno spettacolare 4-4 contro il Borussia Dortmund. Imperativo per Tudor, trovare i tre punti contro un Villarreal che appare come la bestia nera della Juventus: nei tre precedenti, due vittorie degli spagnoli e un pareggio. Il Villarreal ha perso il suo primo match nella fase a girone unico, 1-0 contro il Tottenham.

  • Partita: Villarreal-Juventus
  • Orario: 21:00
  • Quando: mercoledì 1 ottobre 2025
  • Dove: Estadio de la Ceramica (Villarreal)
  • Diretta TV: Amazon Prime Video
  • Diretta Streaming: Amazon Prime Video
  • Competizione: 2° turno fase a girone unico Champions League

Dove vedere Villarreal-Juventus in TV: la diretta su Amazon Prime

La partita di Champions League tra Villarreal e Juventus si disputa oggi, mercoledì 1° ottobre 2025 allo Stadio de la Cerámica di Villarreal. La diretta sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video, accessibile tramite abbonamento. Per chi non è ancora abbonato, è disponibile una prova gratuita di 30 giorni, che consente di seguire senza costi questa partita e altre selezionate della competizione. Per usufruire di questa prova gratuita, è necessario registrarsi su Amazon Prime Video e selezionare l'opzione di abbonamento. Una volta attivato, si avrà accesso completo alla diretta della partita e a tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma durante il periodo di prova.

Villarreal-Juventus, dove vedere la diretta streaming: l'orario della partita

Per gli abbonati, Villarreal-Juventus si potrà vedere anche attraverso l'applicazione Prime Video compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui smart TV, smartphone, tablet, PC e console di gioco, offrendo così la massima flessibilità per seguire la partita in diretta streaming.

Le probabili formazioni di Villarreal-Juventus, 2° turno della fase a girone unico di Champions League

Tudor deve fare a meno di Bremer e Thuram, non convocati dopo i problemi fisici che li avevano costretti ad uscire anticipatamente dal campo nel match di campionato con l'Atalanta. In difesa dunque la linea a tre dovrebbe essere composta da Kalulu, Gatti e Kelly con Cambiaso e Cabal sugli esterni. Mediana con McKennie al fianco di Locatelli, mentre Koopmeiners dovrebbe agire insieme a Yildiz nel ruolo di trequartista alle spalle del centravanti che sarà David (con Openda e Vlahovic in panchina).

Villarreal (4-4-2): Luiz Júnior; Mouriño, Renato Veiga, Foyth, Cardona; Buchanan, Gueye, Comesaña (o Partey), Pépé; Pérez, Mikautadze
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Cabal; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor

