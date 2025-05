Vieri: “Oggi è il 18esimo giorno che prendo medicine. Antibiotici e cortisone stanno funzionando” Bobo Vieri ha fatto il punto sulle sue condizioni di salute dopo i problemi che lo hanno costretto a tornare in anticipo dalla vacanza alle Maldive. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

L'incubo di Christian Vieri non è ancora finito, ma l'ex campione guarda al futuro con un pizzico di ottimismo in più. Le condizioni di salute di Bobo, dopo i problemi che lo hanno costretto al rientro anticipato dalle Maldive dove si era concesso una vacanza in compagnia della famiglia, sono ancora da monitorare. È stato lo stesso Vieri a fare il punto della situazione, alla sua maniera ovvero con un simpatico video sui social.

Come sta Bobo Vieri dopo i problemi di salute alle Maldive

Nel contenuto pubblicato sul suo profilo Instagram, l'ex centravanti con la sua compagna Costanza Caracciolo ha dimostrato di avere quasi dimenticato da quanti giorni è sotto cura: "Allora eccoci qua, che giorno è oggi? Vabbé, è il diciottesimo giorno che prendo medicine. Sto meglio, ho meno tosse anche". Insomma segnali incoraggianti per Vieri che ha preso anche un po' d'aria dopo un periodo di fisiologica clausura: "Oggi ho fatto una passeggiata. Comunque, gli antibiotici e il cortisone stanno funzionando. Dovrei smettere di prendere tutte le medicine lunedì, se va tutto bene. Lunedì vedo il medico, vediamo come va".

Non si dà pace Vieri su questa malattia che lo ha messo al tappeto: "Uno può prendere questa roba qua, una mezza polmonite, focolai, ma che ca..o di roba è? Antibiotici, cortisone, ma cosa? Boh, mai avuto una roba del genere".

Le ultime notizie di Bobo Vieri sulla sua malattia

Bobo Vieri ne ha approfittato per salutare tutti i tifosi e amici che gli hanno mostrato vicinanza in questi giorni molto difficili e di grande preoccupazione: "Grazie ai 5 trilioni 780 milioni di messaggi. Siete sempre più carini". Morale sempre più alto dunque per Vieri che non si aspettava che la vacanza nel Paese Tropicale si concludesse in questo modo. In realtà l'ex campione era già partito in condizioni precarie, ma sperava di giovare delle condizioni climatiche favorevoli e del riposo.

E invece tutto è andato peggio, con tosse forte, dolori alle ossa e preoccupazioni. Il campanello d'allarme principale è stato quello relativo al riscontro di un fischio al polmone. Una situazione che a poco a poco sta rientrando, con Vieri che può tirare un sospiro di sollievo.