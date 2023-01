Viene ammonito in Coppa d’Inghilterra, il pubblico esulta perché se l’è giocato: aperta inchiesta La Federcalcio inglese ha aperto un’indagine sulla base di un dossier che conterrebbe prove riguardanti la presunta corruzione di un calciatore sceso in campo in Oxford-Arsenal: il 24enne difensore Ciaron Brown si sarebbe fatto ammonire di proposito, un evento quotato dai bookmakers 8/1. Scene di giubilo sugli spalti da parte chi aveva scommesso cifre pesanti sul cartellino.

A cura di Paolo Fiorenza

Lo spettro delle scommesse sul calcio inglese: è questa la clamorosa rivelazione fatta oggi dal Daily Mail, che ha appreso da fonti riservate che la Football Association ha aperto un'indagine su "schemi di scommesse sospette" che riguardano l'ammonizione del difensore dell'Oxford Ciaron Brown nella sconfitta di lunedì in FA Cup contro l'Arsenal.

Ciaron Brown alle prese con Saka durante Oxford–Arsenal

La Federcalcio inglese non si è certo mossa senza avere elementi concreti, visto che si tratta di un'accusa pesantissima ed è anche saltato fuori il nome del giocatore coinvolto: sul tavolo della FA ci sarebbe infatti un dossier di prove riguardanti la presunta corruzione del 24enne calciatore, inclusi presunti messaggi telefonici prima del calcio d'inizio al Kassam Stadium che affermano che Brown si sarebbe fatto ammonire durante la partita del terzo turno della coppa nazionale, in una truffa da migliaia di sterline ai danni dei bookmakers.

Tra le cose apprese dal tabloid, c'è un messaggio che mostra la ricevuta di una scommessa di 200 sterline piazzata sul cartellino giallo di Brown nel corso di Oxford-Arsenal, con una quota di 8/1. Si intuisce bene come con una quota così alta sia facile fare cassa pesante per chi sappia in anticipo che il giocatore in questione sarà ammonito. Il difensore nordirlandese – tuttora nazionale del suo Paese – è stato ammonito al 59′, con il punteggio sullo 0-0, non per il fallo commesso su Bukayo Saka ma per lo sciocco (per non dire sospetto) comportamento successivo, ripreso nel video sottostante.

Quattro minuti dopo questo episodio Elneny ha portato in vantaggio i Gunners, che poi hanno preso il largo con la doppietta di Nketiah che ha fissato il punteggio finale sul 3-0. Non è chiaro quante scommesse siano state piazzate sull'ammonizione di Brown, su quanti e quali bookmakers e per quale importo complessivo, ma la FA sta prendendo la questione molto sul serio.

Testimoni oculari presenti alla partita hanno detto al Daily Mail di aver visto diversi tifosi dell'Arsenal festeggiare dopo che Brown è stato ammonito, con molti di loro che si vantavano di aver vinto centinaia di sterline. Il 24enne è approdato all'Oxford United in prestito dal Cardiff City nella scorsa estate. Da allora si è imposto come un pilastro della squadra, giocando praticamente sempre. Ora il suo nome finisce in una storia davvero brutta e soprattutto pericolosa per il prosieguo della sua carriera.