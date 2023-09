Vidal senza filtri si scaglia contro due allenatori in particolare: “I calvi sono complicati” Arturo Vidal sta proseguendo la sua riabilitazione dopo l’intervento al ginocchio. Nel frattempo sta facendo qualche diretta su Twitch e in una di queste ha preso di mira due allenatori: “I calvi sono persone complicate”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Arturo Vidal sta continuando la sua fase di riabilitazione e recupero dopo il bruttissimo infortunio subito nella gara in cui il suo Cile ha pareggiato 0-0 contro la Colombia per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Uscito addirittura in ambulanza il giocatore ex Juventus e Inter ha riportato una lesione meniscale traumatica acuta con blocco articolare per cui è stato necessario. un intervento chirurgico. Motivo per cui il giocatore in questo momento ha più tempo libero e si sta dedicando a discutere di argomenti vari sul suo canale Twitch con i suoi seguaci.

Dopo aver sparato a zero qualche giorno fa su Milan-Newcastle di Champions definita una delle partite viste più brutte della storia, il centrocampista ha parlato un po' di altri temi trovandosi anche a discutere sull'addio di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Il portoghese è poi finito in Arabia all'Al Nassr anche a seguito dei diverbi avuti con il tecnico Ten Hag. A tal proposito Vidal apre una riflessione del tutto particolare gettando nel calderone anche il suo ex allenatore, Sampaoli. Il suo è un commento strano: "Gli uomini calvi sono complicati".

Entrambi gli allenatori sono infatti accomunati da questo tratto esteriore che Vidal l'ha associato a un profilo caratteriale complicato. L'ex centrocampista nerazzurro, ora in forza all'Athl. Paranaense. “Quell'allenatore (Ten Hag) ha sbagliato, come fai a togliere Ronaldo? – ha spiegato Vidal – A volte gli allenatori che arrivano lasciano un casino tremendo, è terribile“. L’ex centrocampista di Juventus e Inter ha poi approfittato del contesto per attaccare anche l’ex CT della nazionale cilena Jorge Sampaoli, con cui si è scontrato durante i suoi mesi al Flamengo:

“I calvi sono persone complicate“. Una considerazione del tutto fuori contesto che però il cileno ha voluto esprimere per esternare il suo punto di vista. Il giocatore dovrà star fermo per diverso tempo e si preannunciano già altre dirette Twitch particolari date le premesse. Vidal prima di chiudere ha poi spiegato un desiderio: "Vorrei finire la carriera al Colo Colo. Questa è casa mia, ovviamente vorrei tornare anche per vedere i tifosi e l’amore che si prova".