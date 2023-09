Vidal lascia lo stadio in ambulanza dopo un infortunio: dovrà restare fermo per diversi mesi Attimi di terrore per Vidal nella partita contro la Colombia: si fa male in campo ed esce dallo stadio in ambulanza per un infortunio.

A cura di Ada Cotugno

La partita di Arturo Vidal non è finita nel migliore dei modi: i tifosi del Cile sono rimasti in apprensione dopo l'uscita dal campo del giocatore, accompagnato negli spogliatoi in barella. Tutto è accaduto nella notte, nel corso della sfida contro la Colombia valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Una serata completamente da dimenticare per l'ex Juve e Inter che adesso dovrà fermarsi ai box per qualche tempo.

Prima dell'incontro le sue condizioni non erano ottimali, ma Vidal ha comunque stretto i denti per essere in campo dal 1′: il centrocampista dell'Athletico Paranaense aveva già accusato qualche piccolo acciacco fisico in precedenza e la sua titolarità per la partita di qualificazione era a rischio, ma ha preferito comunque essere a disposizione della nazionale.

Il fastidio al ginocchio gli ha dato qualche problema verso la fine del primo tempo, ma negli spogliatoi il giocatore ha supplicato il suo c.t. Eduardo Berizzo di continuare a giocare secondo quanto riportato oggi da Olè. Una richiesta arrivata quasi con le lacrime agli occhi, tanta era la voglia di dare il suo contributo alla partita.

La gamba ha retto fino al contrasto con Luis Diaz, il punto di non ritorno. Vidal è crollato a terra e non è stato più in grado di continuare: il calciatore è stato soccorso dallo staff medico del Cile e ha lasciato il campo in barella tra la preoccupazione generale. Poco dopo ha lasciato lo stadio in ambulanza per essere accompagnato all'ospedale più vicino e sottoporsi a controlli approfonditi.

I risultati degli esami non sono incoraggianti: Vidal si è procurato una lesione del menisco e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere il problema. Ciò vuol dire che dovrà restare fermo per diversi mesi, in attesa di recuperare del tutto e tornare in forma, una pessima notizia per il giocatore che aveva fatto di tutto per poter essere ancora protagonista con la sua nazionale.