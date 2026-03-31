Il Ghana esonera Otto Addo 72 giorni prima dell’inizio dei Mondiali davanti alla sua famiglia

A due mesi dall'inizio dei Mondiali il Ghana si trova senza commissario tecnico dopo l'esonero di Otto Addo. Fatali sono state le ultime quattro sconfitte in amichevoli, concluse con il 2-1 contro la Germania che ha portato la federazione a questa grande scelta: non sarà l'ex giocatore a guidare la squadra nella prossima Coppa del Mondo, ma il dettaglio più amaro è che il licenziamento è avvenuto sotto gli occhi della sua famiglia che era presente ad Amburgo per sostenerlo.

L'allenatore infatti è nato in Germania e lì ha giocato per tutta la sua carriera da calciatore prima di affrontare l'avventura alla guida della nazionale, incarico che portava avanti dal 2022. La partita contro la nazionale tedesca era l'occasione perfetta per radunare la sua famiglia allo stadio, ma la serata è finita in modo drammatico con i suoi figli che hanno assistito all'epilogo peggiore.

Addo ha portato il Ghana ai Mondiali 2022

Addo esonerato dal Ghana due mesi prima dei Mondiali

La serata dell'allenatore si è trasformata in un disastro dopo la sconfitta in amichevole contro la Germania che ha decretato il suo esonero. Doveva essere l'ultima amichevole di questa finestra internazionale, ma si è trasformata nella sua ultima partita alla guida del Ghana che si ritrova senza commissario tecnico a 72 giorni dall'inizio dei Mondiali. Come riportato da diversi giornalisti locali l'aspetto più brutale di tutta la situazione è che il licenziamento è avvenuto davanti alla sua famiglia che era stata invitata allo stadio: abitano tutti ad Amburgo, città dove è nato anche Addo, e avevano l'occasione di festeggiarlo nello stadio dove ha anche giocato alla fine degli anni '90.

Un ritorno a casa perfetto con un finale da dimenticare. Il Ghana ha perso quattro amichevoli consecutive e per questo la federazione ha deciso di esonerarlo, anche se ha guidato la nazionale a due Mondiali consecutivi: nel 2022 aveva centrato l'accesso tramite i playoff ma era finito all'ultimo posto del girone con 3 punti. Dopo la partita la sua famiglia lo ha aspettato nella hall dell'hotel dove alloggiava con la squadra per salutarlo, senza sapere che pochi piani più in alto era stata emessa la sentenza. Quando è sceso da lui non ci sono stati i festeggiamenti che si aspettava perché ha dovuto comunicare a tutti la peggiore delle notizie.