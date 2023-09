Vidal inorridito dopo aver visto Milan-Newcastle di Champions: “La peggiore partita della storia” Arturo Vidal non ha usato mezzi termini per spiegare come sia rimasto deluso dopo aver visto Milan-Newcastle di Champions. Il cileno si è lasciato andare e parlato senza filtri della sfida di San Siro: “La peggiore partita della storia”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Quando Arturo Vidal parla non è mai banale. Abbiamo conosciuto il centrocampista cileno in Italia quando ha indossato le maglie di Juventus e Inter prima dei vari trasferimenti all'estero nel corso della sua carriera. Il giocatore in questo momento di proprietà dell'Athl. Paranaense, si sta continuando a riprendersi dall'operazione al ginocchio, e durante questa convalescenza ne ha approfittato per restare aggiornato sul calcio internazionale. Ha così seguito tutte le partite giocate questo martedì nella fase a gironi della Champions League.

Sul suo account Twitch, intervistato da Red Gol, il giocatore ha detto di aver guardato con attenzione le vittorie di PSG, Manchester City e Porto, ma la partita che ha commentato di più è stata quella poco brillante in cui c'è stato il pareggio tra Milan e Newcastle, finito 0-0. Il centrocampista cileno ha finito per indignarsi sottolineando come la mancanza di spettacolo sia stata quasi inaspettata per lui. Si è sorpreso del Milan e soprattutto del Newcastle arrivato quasi in modo rinunciatario a San Siro nonostante l'ottimo rendimento in Premier.

Arturo Vidal con la maglia del Cile.

Si aspettava tutt'altro Vidal da quella sfida, soprattutto dagli inglesi che erano la grande novità di questa Champions a 20 anni dall'ultima apparizione. "Ho visto la partita peggiore nella storia della Champions League, quella tra Milan e Newcastle – ha detto senza filtri e peli sulla lingua – Non come quella tra Porto e Shakhtar, che è stata grandiosa. Noioso invece il City, come sempre. In quella tra PSG e Borussia, mi è piaciuto solo il secondo tempo ma nel primo mi sono addormentato". Scherza Vidal ma poi inizia ad andare giù pesante tornando al match di San Siro.

"Ma quegli scemi del Milan con il Newcastle mi hanno lasciato male – ha spiegato il giocatore cileno – Sono fortunati perché sanno solo correre, altrimenti non sarebbero lì. Non capisco il Newcastle, arriva quarto in campionato, ma non fa niente, è disgustoso". Parole forti da parte di Vidal che non si risparmia minimamente. Si aspettava gol e spettacolo e invece ha assistito solo a uno scialbo 0-0 con pochi prividi. "Devono rischiare la vita, se è la loro prima partita, mostrare qualcosa in più, mi hanno fatto arrabbiare da morire", ha concluso l'ex Juve.