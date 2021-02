Un weekend perfetto per l'Inter, che al sabato ha visto perdere la Juventus e il Milan e poi ha battuto 3-1 la Lazio. Questi risultati portano i nerazzurri al comando della Serie A. Conte e i suoi hanno un punto di vantaggio sui rossoneri, che affronteranno nel derby domenica prossima, e otto sulla Juventus (che ha una partita in meno). Determinante è stato Lukaku, due gol e un assist. Non ha giocato invece Arturo Vidal, fuori per un infortunio, che dopo il match con la Lazio si è dedicato ai social network dove ha postato delle foto con Eriksen e Lukaku e ha postato la classifica della Serie A. E lo ha fatto anche in modo polemico, zittendo, forse, i tanti critici e lo ha fatto anche a corredo la canzone di Pupo: ‘Su di noi'. E sopra l'Inter ora in Serie A non c'è nessuno, nemmeno una nuvola.

Le foto con Eriksen e Lukaku

Infortunato Vidal ha saltato la Lazio e sta provando a essere a disposizione per la partita con il Milan della prossima settimana. Ma intanto da leader dello spogliatoio, da giocare esperto si fa sentire, oltre che all'interno dello spogliatoio stesso sui social network dove ha postato due foto, una con Eriksen, grande protagonista, e un'altra con Lukaku, il migliore in campo.

Vidal sceglie ‘Su di Noi' di Pupo per celebrare il primato dell'Inter

Poi il ‘Mago' ha voluto postare in una stories la classifica della Serie A, che ora sorride ai nerazzurri che hanno un vantaggio (seppur minimo) sul Milan e discreto su Roma e Juventus. Un'emoji piuttosto chiara a corredo, con cui zittisce evidentemente i tanti critici e ha postato una storica canzone di Pupo, noto cantante aretino e ora opinionista televisivo: ‘Su di noi'. Un riferimento chiaro alla classifica della Serie A.