L'Inter vincendo 3-1 con la Lazio si riporta al comando della Serie A. Nel girone di ritorno non ci riusciva addirittura dal 2010. Una partita perfetta quella disputata dai nerazzurri che sono stati trascinati da un Lukaku dominante. Il belga ha realizzato due gol ed ha mostrato tutto il suo strapotere fisico nell'azione del gol di Lautaro.

Lukaku doppietta e assist contro la Lazio

Lukaku in queste ultime settimane non è parso in grande forma, ma contro la Lazio è stato in versione deluxe. Il belga ha propiziato il rigore innescando Lautaro Martinez, poi steso da Hoedt. Penalty che l'ex United ha trasformato. Poi nel finale del primo tempo Lukaku si è fatto trovare al posto giusto al momento giusto e ha trovato il gol del 2-0, convalidato dal VAR.

Ma il capolavoro di serata è stato un altro. Perché il gol di Lautaro lo ha segnato, almeno al settanta percento, Lukaku, che sul punteggio di 2-1 ha accelerato come raramente si vede su un campo di calcio. Il bomber ha mostrato uno strapotere fisico impressionante, è partito dalla sua metà campo, ha dato metri e metri agli avversari e ha messo in mezzo per Lautaro, che tutto solo con la porta spalancata non poteva far altro che segnare il gol che ha chiuso il match.

E ora con un Lukaku così cambia completamente l'orizzonte dell'Inter che è di nuovo al comando e che si appresta a giocare il derby con il Milan, in programma domenica prossima.

300 gol in carriera per Lukaku

La doppietta alla Lazio porta il belga a quota 300 gol tra club e nazionale. Lukaku intanto aggancia in vetta della classifica cannonieri Cristiano Ronaldo, entrambi hanno realizzato 16 gol in questa Serie A. Complessivamente i gol a livello di club sono 243, e quindi 57 quelli con il Belgio. Lukaku non ha segnato gol con tutte le squadre con cui ha giocato. Perché con il Chelsea non ha mai festeggiato nemmeno una rete, mentre si è divertito tanto con Anderlecht, West Bromwich, Everton, Manchester United e Inter. Con la maglia nerazzurra ne ha siglati 56, meglio solo con l'Everton: 87.