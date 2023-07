Victoria in lacrime, Beckham svela il momento durissimo: “Pensava di avermi riavuto” David Beckham ha svelato un momento difficile del suo matrimonio con Victoria Adams: tutto iniziò quando squillò il suo telefono, lei scoppiò a piangere.

A cura di Paolo Fiorenza

In questi giorni David Beckham ha presenziato al torneo di Wimbledon assieme alla madre, ma nei suoi affetti c'è stato tanto spazio anche per la moglie Victoria Adams, con cui il 4 luglio ha festeggiato 24 anni di matrimonio, con buona pace di chi pensava che il legame tra uno dei calciatori più glamour e l'ex Spice Girl sarebbe stato destinato a fallire in poco tempo. Ed invece eccoli lì, più uniti che mai assieme ai loro quattro figli.

"In questo giorno 4 luglio 1999: 24 anni e continuiamo a contarli. Alla migliore moglie, mamma e compagna di bevute (la maggior parte delle volte). Buon anniversario, ti amo così tanto", ha scritto su Instagram l'ex giocatore di Manchester United, Real Madrid e Milan. Dal canto suo Victoria di post ne ha dedicati due al marito, uno che ripropone il video del taglio della torta nuziale e un altro con un paio di foto che li ritrae assieme, accompagnate da una dichiarazione di amore.

Ovviamente in un legame così lungo ci sono stati anche momenti difficili all'interno della coppia, situazioni di grande stress emotivo che – una volta superate – l'hanno ulteriormente cementata. David e Victoria si sono conosciuti quando l'ex nazionale inglese giocava a Manchester, poi nel 2003 si sono trasferiti a Madrid, quindi nel 2007 sono cominciati i cinque anni e mezzo di militanza nei Los Angeles Galaxy, inframmezzati dai due prestiti di qualche mese al Milan.

Quando nel novembre del 2012 l'attuale proprietario dell'Inter Miami (dove giocherà Leo Messi) dichiarò che avrebbe giocato la sua ultima partita coi Galaxy, il suo ritiro sembrava cosa certa, così come il riunirsi della famiglia in Inghilterra. Ma le cose sarebbero andate diversamente, visto che alla porta di David, allora 37enne, bussò a sorpresa il PSG, gettando sua moglie in uno stato di profonda crisi.

David Beckham e Victoria Adams hanno quattro figli: Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper

"Era la prima volta che Victoria poteva scegliere dove trasferirci, perché prima la famiglia doveva trasferirsi con me. Così ha deciso di tornare a Londra, dove ha sede la sua attività. Sulla via del ritorno a Londra il mio telefono squillò ed era il presidente del PSG. Quando l'ho dovuto spiegare a Victoria, è scoppiata in lacrime perché ovviamente pensava che dopo tutto quel tempo mi aveva riavuto. Ma sapeva che mi era stata offerta l'opportunità di vincere un altro trofeo. È una donna incredibile", ha raccontato qualche giorno fa il 48enne ex centrocampista. E infatti Beckham mise in bacheca un altro trofeo nei sei mesi trascorsi a Parigi, vincendo la Ligue 1 2012/13.