Gianluca Vialli nell'ultimo anno e mezzo ha disputato la partita più difficile della sua vita, battagliando con il cancro con il coraggio che lo ha sempre contraddistinto quando era un grande bomber in campo. Fortunatamente Vialli ha detto che lo cose stanno andando meglio, ma la paura che la malattia torni l'ex campione ce l'ha.

Il racconto della battaglia contro la malattia

In un'intervista rilasciata al ‘The Guardian' l'ex calciatore ha parlato della sua lotta contro il cancro e lo ha fatto con il cuore in mano. Vialli ha parlato dello stato d'animo che ha avuto nei giorni più bui, ma anche quello attuale in cui non si vergogna di mostrare le sue emozioni:

Sono stato sempre visto come un duro, un duro con tanta determinazione. E non esserlo mi ha messo a disagio. Non volevo sembrare un povero ragazzo malato. E' anche un peso. La gente ti chiamerà per dimostrarti che ti pensa ma anziché passare del tempo al telefono avevo bisogno di tempo per me stesso. E il giorno in cui cominci a vedere le cose diversamente, la tua vita cambia. Adesso mostro le mie paure con orgoglio, sono il simbolo di quello che ho passato. Adesso capisco che quando voglio piangere, piango, senza vergogna. Cerco di non piangere davanti alle persone molto emotive, di farlo quando sono da solo. Ma se mi trovo in un posto dove sono a mio agio, non trattengo niente dentro. Mi lascio andare e poi mi sento meglio.

Vialli vicino alla sua Cremona

Da Londra, dove vive da anni, Vialli ha seguito con dispiacere tutto quello che accadeva in Italia e in particolare nella sua città d'origine Cremona, che ha sofferto tantissimo, avendo avuto il più alto tasso di mortalità della Lombardia: