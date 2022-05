Via alla vendita libera dei biglietti per Roma-Feyenoord finale di Conference: prezzi popolari La Uefa ha dato il via alla vendita libera dei biglietti per la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord. Prezzi popolari fissati sulla piattaforma online.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'attesa è finita per la finale di Conference League che vedrà la sfida Roma-Feyenoord. I giallorossi affronteranno gli olandesi nell'ultimo atto della competizione che si svolgerà il prossimo 25 maggio alla National Arena (Arena Kombëtare) di Tirana, Albania. Per tale evento, la Uefa ha messo finalmente in vendita da oggi biglietti per la partita. Sono 8.500 i ticket messi a disposizione del pubblico, con prezzi che partono da un minimo di 25 euro. La vendita è dedicata al “general public”, ovvero aperta a qualsiasi acquirente nel mondo.

Chiunque dunque potrà collegarsi al piattaforma della UEFA per prenotare un posto allo stadio. L'inizio della vendita è previsto per oggi a partire dalle ore 12 e saranno venduti in base all'ordine di arrivo. Gli acquirenti dei biglietti possono acquistare fino a quattro biglietti a persona per un totale di 16.500 biglietti su 20.000 (la capienza dello stadio per la finale) disponibili per l'acquisto da parte dei tifosi e del pubblico in generale. Le due squadre in precedenza avevano ottenuto dalla Uefa già 4000 biglietti ciascuno da vendere liberamente ai propri tifosi.

La Roma ha messo a disposizione 2mila tagliandi ai suoi tifosi di cui 166 come risarcimento per chi è andato in trasferta a Bodo nella disfatta della squadra di Mourinho 6-1 contro i norvegesi durante la fase a gironi, 100 riservati ai disabili e 1.760 in palio con la lotteria per gli abbonati. Stesso numero di tagliando messi a disposizione anche del Feyenoord che ha deciso di estendere, così come la Roma, ai propri abbonati il privilegio di poterli ricevere dalla società.

Lo stesso club olandese però ha tuonato contro la decisione di limitare moltissimo il numero dei biglietti ai propri tifosi in vista di questa finale. Sta di fatto che da questa mattina è iniziato il processo di vendita libera dei ticket per la finale di Conference League. Le categorie di prezzo dei biglietti per il pubblico sono comunque decisamente alla portata con prezzi che non superano i 125 euro anche per andare incontro alle esigenze logistiche dei tifosi delle due squadre.