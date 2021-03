Il Collegio di Garanzia presso il Coni ha respinto il ricorso della Roma sul caso Diawara. Confermato dunque il 3-0 a tavolino contro il Verona (sul campo la gara era finita 0-0) che non cambia la classifica e che vede ancora i giallorossi fermi al sesto posto a 50 punti in classifica. La Roma aveva presentato reclamo contro la decisione del giudice sportivo di sanzionare la società capitolina a seguito di un errore legato ad Amadou Diawara nel match della prima giornata di campionato giocato lo scorso 19 settembre 2020. Il centrocampista ex Bologna e Napoli, in vista della trasferta in Veneto, era stato inserito nella lista dei giocatori Under 22, nonostante i 23 anni compiuti lo scorso luglio.

Una svista che non è sfuggita all'occhio attento degli ufficiali di gara, con i giallorossi che hanno perso il punto conquistato sul campo. Un provvedimento che dunque è stato inevitabile ai fini del regolamento e che dopo la sentenza del giudice sportivo era stato anche confermato dallo Corte Sportiva d'Appello lo scorso 10 novembre. La Roma ha battuto molto sul fatto di avere comunque avuto quattro posti liberi tra gli over e dunque di non aver voluto commettere alcuna frode. Ma a nulla è servito. Con questa sentenza i giallorossi restano infatti ancora fermi al sesto posto in classifica con 50 punti a pari merito con il Napoli che affronteranno nel prossimo impegno di campionato.

Il testo completo del comunicato diramato dal Coni: