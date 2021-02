Dopo il caso di positività al Covid-19 riscontrato questa mattina all'interno del gruppo squadra, arrivano buone notizie per il Verona alla vigilia del match di campionato contro la Juventus che andrà in scena questa sera allo Stadio Bentegodi: tutti i tamponi effettuati sul resto del gruppo gialloblu hanno dato esito negativo e la partita contro i bianconeri dunque si svolgerà regolarmente.

Per la gara valida per la 24a giornata della Serie A 2020/2021 che vede gli scaligeri ospitare la Juventus di Cristiano Ronaldo, dunque Ivan Juric potrà contare su tutti i suoi calciatori. Ecco infatti la lista dei convocati appena diramata dal tecnico croato e diffusa attraverso i canali ufficiali del club veneto: Silvestri, Dimarco, Miguel Veloso, Faraoni, Lovato, Barak, Lazovic, Salcedo, Favilli, Udogie, Ilic, Cetin, Ceccherini, Zaccagni, Gunter, Berardi, Magnani, Pandur, Vieira, Dawidowicz, Sturaro, Bessa, Tameze, Lasagna.

Dopo quanto avvenuto nel Torino, dove un focolaio Covid di variante inglese ha costretto l'Asl del capoluogo piemontese a bloccare la formazione di Nicola e rinviare dunque il match contro il Sassuolo previsto originariamente venerdì sera, si temeva che il numero di contagiati potesse aumentare anche nella formazione scaligera mettendo così a rischio lo svolgimento del match contro la Juventus. Per fortuna però l'ultimo giro di tamponi a cui si sono sottoposti tutti gli uomini del gruppo squadra del Verona ha scongiurato il pericolo. La gara del Bentegodi, valida per la 24a giornata del campionato di Serie A 2020/2021, andrà in scena come da programma questa sera con calcio d'inizio alle 20.45.