Un componente del gruppo squadra del Verona è stato trovato positivo al Covid-19. Questa sera (ore 20.45, allo stadio Bentegodi) l'Hellas sarà in campo con la Juventus per l'anticipo della 24sima giornata del campionato di Serie A. A riportare la notizia ufficiale del caso di contagio è stata la stessa società scaligera in un comunicato, rinviando di fatto la pubblicazione della lista dei calciatori convocati per la sfida contro i bianconeri. Il caso di contagio tra le fila della formazione di Juric è venuto alla luce in queste ore, in seguito all'ennesimo giro di tamponi effettuato come da protocollo dal club nel giorno della gara.

Hellas Verona FC, in seguito ai test diagnostici effettuati, comunica che un componente del cosiddetto ‘gruppo squadra’ è risultato positivo al Covid-19. L’intero ‘gruppo squadra’ seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario.

L'ombra del Covid sulla Serie A, il caso del Torino

L'ombra del coronavirus si allunga ancora una volta sul massimo torneo italiano. La proliferazione dei casi riscontrata in questi giorni aumenta la preoccupazione per la sicurezza e la salute pubblica, degli atleti come delle persone che ruotano intorno alla squadra (dallo staff tecnico fino alla dirigenza). Nei giorni scorsi la Lega di Serie A è stata costretta al rinvio della partita del Torino contro il Sassuolo (si giocherà il 17 marzo alle 15 in luogo del match che era previsto in calendario per venerdì sera) a causa del ‘focolaio d Covid' scoppiato nell'ambiente granata. Otto calciatori e due membri dello staff risultati positivi a distanza di poco tempo gli uni dagli altri hanno portato l'Asl a interrompere gli allenamenti.

Resta in forte dubbio anche la disputa della prossima gara che fa riferimento al turno infrasettimanale (25sima giornata). Lazio-Torino è in calendario per mercoledì 2 marzo alle ore 18.30 ma sulla effettiva possibilità che ci sia il regolare fischio d'inizio non vi sono certezze. Anzi, ha preso piede l'ipotesi di rinviare anche questo match a causa del momento delicato che sta vivendo la formazione granata.