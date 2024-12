video suggerito

Verona-Milan, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Verona-Milan è l’anticipo del venerdì della 17a giornata di Serie A. Diretta TV esclusiva su DAZN alle 20:45. Le probabili formazioni e le scelte di Zanetti e Fonseca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Verona-Milan è l'anticipo della 17 giornata di Serie A. La partita è in programma oggi venerdì 20 novembre alle ore 20:45 allo stadio Bentegodi di Verona, con diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN. Momento molto diverso per le due squadre con il Verona di Zanetti che ha ritrovato entusiasmo in campionato dopo la bella vittoria in casa del Parma. Un successo che ha permesso ai gialloblu di fare un bel salto in classifica portandosi a più uno sulla zona salvezza. Contestazione per il Milan che contro il Genoa non è andato oltre lo 0-0 confermando gli alti e bassi di inizio stagione. La sensazione è che lo spogliatoio non sia tutto compatto, come dimostrato anche dalle scelte di Fonseca.

Partita: Verona-Milan

Dove: Stadio Bentegodi, Verona

Quando: Venerdì 20 dicembre

Orario: 10:45

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 17a giornata

A che ora e dove vedere Verona-Milan in TV

Verona-Milan è la partita che apre il programma della 17a giornata di Serie A. Si gioca oggi venerdì 20 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Bentegodi di Verona, con diretta TV esclusiva su DAZN. Per chi volesse vedere il match su Sky, bisognerà attivare Zona DAZN sulla piattaforma satellitare, modificando il proprio abbonamento.

Verona-Milan, dove vederla in diretta streaming

Sarà possibile vedere Verona-Milan anche in streaming, sfruttando una connessione a internet, su computer, dispositivi portatili e smartphone. Basterà collegarsi all'app di DAZN, servizio questo riservato in esclusiva agli abbonati.

Serie A, le probabili formazioni ufficiali di Verona-Milan

Fonseca per il Milan anti-Verona dovrebbe confermare le sue idee, con Hernandez nuovamente in panchina. Ancora possibile chance dal 1′ per Jimenez e Liberali, con Morata in avanti e Leao a supporto. Verona con Tengstedt di punta e Suslov, Harroui, Lazovic a sostegno. Ecco le probabili formazioni di Verona-Milan:

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Ghilardi, Magnani, Bradaric; Belahyane, Serdar; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Jimenez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Liberali, Leao; Morata. All. Fonseca