Verona-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni

Verona-Inter è il lunch match della domenica della 10a giornata di Serie A in programma al Bentegodi. Tutto quello che c’è da sapere su diretta TV e streaming.

La partita tra Verona e Inter è in programma oggi domenica 2 novembre alle ore 12:30. Si tratta del classico testa-coda della Serie A, con di fronte al Bentegodi due formazioni con uno stato d'animo diverso: scaligeri reduci dal ko con il Como e a caccia di punti e di una vittoria importante, nerazzurri soddisfatti dalla reazione al flop di Napoli, con il successo infrasettimanale sulla Fiorentina. Chivu con il dubbio Thuram che potrebbe ritornare in panchina, mentre Zanetti punta ancora su Giovane e Orban. Diretta TV e streaming su DAZN

Partita: Verona-Inter

Dove: Stadio Bentegodi (Verona)

Quando: domenica 2 novembre 2025

Orario: 12:30

Diretta in TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 10a giornata di campionato

Dove vedere Verona-Inter in TV: la diretta della partita

La partita tra Verona e Inter fa parte di quelle in esclusiva su DAZN. Questo vuol dire che per vederla in TV bisognerà collegarsi all'app della piattaforma streaming, grazie all'abbonamento, su Smart TV o su TV tradizionali (con l'ausilio di appositi dispositivi). Ci sarà un modo per vedere il confronto anche sui canali Sky grazie all'adesione dell'offerta di Zona DAZN, sul canale 214.

Verona-Inter, dove vederla in diretta streaming: l'orario

La partita tra il Verona e l'Inter apre il programma della domenica della 10a giornata di Serie A. Appuntamento alle ore 12:30 al Bentegodi con diretta streaming su dispositivi portatili e computer possibile grazie a DAZN per gli abbonati. Una trasmissione esclusiva.

Verona-Inter, le probabili formazioni

Il Verona contro l'Inter punterà sul 3-5-2 con Giovane e Orban in avanti come coppia offensiva. L'Inter con Thuram che potrebbe andare in panchina, ha il dubbio dell'attacco: Lautaro Martinez è la certezza, con Esposito favorito su Bonny per una maglia da titolare. Queste le probabili scelte di Zanetti e Chivu:

Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Esposito. All. Chivu

Come arrivano Verona e Inter alla partita di Serie A

Il Verona va a caccia di una notte da sogno dopo una lunga striscia di risultati negativi culminati nella sconfitta contro il Como. 5 i punti della formazione di Zanetti che al momento è al quartultimo posto. L’Inter si è ritrovata alla grande dopo il tonfo di Napoli, battendo agevolmente la Fiorentina. Al Bengodi in palio ci sono punti pesanti per rimettere in discussione la vetta della classifica.