Varane al Manchester United, affare di mercato fatto: al Real 50 milioni di euro Dopo aver acquistato Jadon Sancho e prolungato il contratto al tecnico Solskjaer, il Manchester United ha chiuso anche la trattativa di mercato con il Real Madrid per Varane. I blancos incasseranno 50 milioni di euro più bonus. Varane lascia il Real dopo 10 anni e dopo 18 anni trofei vinti, allo United formerà una coppia di centrali di livello con Maguire.

A cura di Alessio Morra

L'affare di mercato è fatto, manca solo l'ufficialità. Il difensore francese Raphael Varane passerà dal Real Madrid al Manchester United. Il club inglese ha trovato l'accordo totale con il club spagnolo, che cederà il difensore classe 1993 per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Il francese aveva il contratto in scadenza con i madrileni nel 2022. Per i Red Devils è un innesto importante. Varane darà esperienza e solidità alla difesa.

Varane al Manchester United, le cifre dell'accordo di mercato

Il Manchester United voleva a tutti i costi il difensore che con la Francia ha vinto i Mondiali e con il Real Madrid tante Champions League. Gli inglesi sborseranno circa 50 milioni di euro più bonus, una cifra molto alta per un difensore, e lo è ancora di più se si considera che il contratto con i blancos di Varane durava solamente per un'altra stagione. Le visite mediche le effettuerà nelle prossime ore, al massimo mercoledì. Il francese firmerà un contratto di 5 anni e entro il fine settimana sarà con i nuovi compagni di squadra, bisogna correre perché la Premier League inizia il 13 agosto.

Super coppia di centrali

Varane lascia il Real Madrid dopo dieci stagioni straordinarie – in cui ha vinto quattro volte la Champions League e complessivamente diciotto titoli. Il transalpino formerà un bel tandem di centrali con Harry Maguire. Il Manchester United continua a rinforzarsi – nei giorni scorsi è stato annunciato l'acquisto di Jadon Sancho, prelevato dal Borussia Dortmund, che rende ancora molto più forte e competitivo il reparto offensivo. Lo United non vince trofei da quattro anni e vuole chiudere questa lunga serie negativa con Solskjaer in panchina, che ha prolungato fino al 2024.