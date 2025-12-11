Vanoli pensa solo a Fiorentina-Verona: “È una finale, dentro di noi abbiamo ancora dei fantasmi”

Vanoli ha un unico pensiero dopo aver visto la sua Fiorentina ritrovare la vittoria in Conference: “Dentro di noi abbiamo ancora dei fantasmi, col Verona sarà una finale”.

Paolo Vanoli si presenta davanti alla telecamere dopo la vittoria della sua Fiorentina contro la Dinamo Kiev in Conference consapevole di aver fatto solo un piccolo passo. Stasera per la viola era importante prendere tre punti per il morale e per dare consapevolezza mentale dei propri mezzi alla squadra. I traumi delle ultime settimane con le sconfitte in campionato che hanno fatto precipitare i toscani all'ultimo posto solitario in classifica sono ancora lì e Vanoli questo lo sa benissimo:

"Volevamo sa tutti i costi questa vittoria, ma abbiamo tantissime cose da migliorare, dentro di noi abbiamo ancora dei fantasmi". Il tecnico sottolinea però allo stesso i progressi visti dalla squadra: "Ho detto ai ragazzi di guardare cosa hanno fatto in campo, il sacrificio che ci hanno messo che sarà importante soprattutto in vista della prossima partita che è una finale, sappiamo tutti quanto sia importante". Il Verona di fatto è penultimo e dopo l'ultimo successo sull'Atalanta ha staccato proprio la viola lasciandola da sola ultima con 6 punti.

L’esultanza di Kean dopo il gol del vantaggio.

"Oggi hanno dimostrato tanto i ragazzi, deve essere questo lo spirito perché alla Conference ci tenevamo e abbiamo le possibilità per portare avanti questa competizione – spiega -. Adesso però dobbiamo rimanere con i piedi per terra, non abbiamo fatto assolutamente niente e il campionato adesso è la cosa più importante di tutte, questa la archiviamo". Vanoli non pensa ad altro e si appella anche alla forza della squadra: "Io penso che oggi dovevamo cercare l'atteggiamento e si è visto anche da parte di chi è entrato".

Per affrontare il Verona ora la parola d'ordine in casa Fiorentina è pazienza, calma e serenità. Tutto un mix di cose che Vanoli spera di poter immagazzinare in questi giorni: "Come si capitalizza dal piano psicologico questa partita? Dobbiamo sgomberare la testa sapendo che stasera nella situazione psicologica in cui siamo abbiamo sprecato tantissimo energie, e ora dobbiamo essere sereni, dopo questa partita voglio andare insieme ai ragazzi al Viola Park e domattina recuperare le energie nervose".