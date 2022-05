Van Dijk scopre che c’è Henry in collegamento e gli fa fare una figuraccia: “Perché non rispondi?” Dopo la vittoria del Liverpool sul Villarreal, curiosa intervista televisiva di van Dijk. Un’occasione troppo ghiotta per chiedere spiegazioni ad Henry che non è rimasto in silenzio.

A cura di Marco Beltrami

Prima la grande paura e poi la gioia incontenibile. Morale alle stelle in casa Liverpool dopo la conquista della finale di Champions League. La squadra di Klopp è riuscita a ribaltare nella semifinale di ritorno lo svantaggio di due gol che aveva rimesso in parità il discorso qualificazione, andando a vincere 3-2 in casa del Villarreal. Rimpianti e anche polemiche per l’arbitraggio in casa spagnola, entusiasmo e ottimismo invece tra i Reds per un finale di stagione che potrebbe rivelarsi eccezionale e ricco di successi. Emblematico per la comprensione dello stato d'animo dei giocatori dei Reds è quanto accaduto in occasione di una delle tante interviste post-partita, con protagonista Virgil van Dijk.

L'assenza dell'olandese nella scorsa stagione si era fatta sentire e non poco. Van Dijk dopo aver ritrovato lo smalto migliore, con gli infortuni che appartengono ormai al passato, è uno dei punti di forza del Liverpool. Dopo il Villarreal si è presentato ai microfoni del canale americano CBS Golazo, per il classico commento del match. L'atteggiamento del centrale è stato subito curioso e molto rilassato: si è spostato in avanti infatti per sbirciare il logo dell'emittente presente sul microfono. Dopo aver capito con chi aveva a che fare, ecco una nuova domanda particolare con la richiesta di informazioni sugli ospiti e commentatori presenti in studio.

A quel punto l'intervistatore ha citato nell'ordine il parterre di lusso, collegato in diretta ovvero gli ex calciatori Jamie Carragher, Micah Richards e Thierry Henry. Quando van Dijk ha sentito il nome dell'ex attaccante francese, si è lasciato andare ad una smorfia seguita subito dopo da un grande sorriso. A quel punto ecco la rivelazione in diretta televisiva, con il match passato in secondo piano: "Titi (nomignolo di Henry, ndr)? Gli ho mandato un messaggio ma non mi ha risposto. Diglielo a Titi, la leggenda". Un modo dunque di mettere l'ex di Juve, Arsenal e Barcellona di fronte alle sue responsabilità

Van Djik ha spiazzato tutti i presenti in studio che hanno reagito al suo curioso intervento con il sorriso. Stuzzicato su quanto accaduto, e per niente imbarazzato Henry ha risposto con il sorriso sulle labbra: "Attualmente non ho più il suo numero. Mandami un messaggio! Chiederò a qualcun altro il suo numero e lo inserirò sul mio nuovo telefono". I suoi colleghi hanno preso la palla al balzo per prendere in giro Henry, in primis Carragher: "Stasera è stata un po' una mancanza di rispetto da parte di Thierry. A van Dijk e alla CBS per non avere indossato la cravatta. È un top player ti mostra rispetto e non ti rimetti in contatto?". A quel punto Henry ha risposto per le rime, tra una risata e l'altra: "Non ha inviato il messaggio al numero giusto. Tu (Carragher, ndr) sei solo invidioso perché mi sta scrivendo!".