Van Dijk in difficoltà quando rivede in diretta la trattenuta di Bastoni su Wirtz: “Sii sincero”

L'argomento caldo del martedì di Champions è stato sicuramente quello riguardante il rigore assegnato al Liverpool al Meazza contro l'Inter e poi realizzato da Szoboszlai. La lieve trattenuta in area di rigore di Bastoni su Wirtz non convince nessuno e in tanti si sono chiesti come abbia fatto il VAR a valutare quell'intervento come falloso. Il difensore nerazzurro trattiene di spalle la stella del Liverpool ma quel tocco non giustifica la caduta chiaramente accentuata dallo stesso Wirtz. Bastoni sarà anche ammonito, forse più per proteste, ma i dubbi che sia stata una decisione errata restano.

E allora ecco che a fine partita tra le varie analisi di opinionisti ed esperti arbitrali, anche Virgil Van Diijk, leader e capitano di questo Liverpool, è stato chiamato ad analizzare al meglio quella trattenuta. Il difensore dei Reds, in diretta tv su Sky ai microfoni di Gianluca Di Marzio, ha risposto a precisa domanda quando gli è stato chiesto di dare un giudizio su quell'intervento. "Non l'ho visto" ha detto subito Van Dijk invitando indirettamente la regia a mandarlo in onda. Una volta riviste le immagini però, lo sguardo dell'olandese è stato tutto un programma. E il giornalista non si trattiene: "Sii sincero".

Van Dijk cerca di mediare come può ma la sua mimica facciale sembra essere tutto un programma. Non sembra chiaramente convinto di quell'intervento ma in qualche modo deve mettere una pezza: "Non lo so – risponde -. L'arbitro lo ha fischiato. Diciamo che avrebbe dovuto convalidare il gol che avevamo segnato, è una specie di compensazione, più giusto così". Van Dijk si riferisce alla rete annullata ai Reds che pure aveva destato mugugni, ma in questo caso da parte della panchina inglese che ha contestato la decisione del direttore di gara. Per questo motivo l'olandese parla di compensazione.

Per il resto l'analisi di Van Dijk sulla partita è a dir poco perfetta: "E' un momento difficile, stiamo cercando di trovare continuità, è stato bello vincere qui, a Milano dove ho debuttato giocando contro il Milan, e in più contro l'Inter che è un'ottima squadra – ha detto trovandosi poi ad affrontare anche la questione Salah, in attrito con Slot e non convocato per la sfida di San Siro -. Non è cambiato nulla, eravamo tutti concentrati su questa partita, per battere l'Inter, ora ci concentriamo sul Brighton, è l'unica cosa che abbiamo in testa, nulla è cambiato".