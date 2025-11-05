Van de Ven segna un gol assurdo per il Tottenham in Champions League: 75 metri di folle corsa

Al Tottenham sono rimasti tutti a bocca aperta davanti all’azione personale di van de Ven, capace di correre 75 metri di campo e poi segnare completamente indisturbato: ha spaccato in due il Copenhagen.

Il Tottenham ha ritrovato il sorriso in Champions League dopo settimane turbolente in Premier League e la vittoria per 4-0 contro il Copenhagen alimenta il sogno di passare agli ottavi di finale. Il risultato è tondo nonostante l'espulsione di Brennan Johnson all'inizio della ripresa e il rigore sbagliato da Richarlison alla fine, ma la copertina della serata se la prende Micky van de Ven con un gol pazzesco, quello del momentaneo 3-0. Il difensore si invola verso la porta facendo una corsa di 75 metri, tagliando in due la squadra avversaria e lasciando a terra almeno quattro giocatori.

È un capolavoro di forza e atletismo al quale in realtà l'olandese ci aveva già abituati: in Inghilterra è tra i difensori più veloci e in questa stagione ha segnato già 6 gol, tantissimi per uno che di mestiere fa il centrale. Ma la tendenza a scendere per il campo c'è sempre stata e i piedi buoni gli consentono di essere efficace quando arriva davanti alla porta, per la gioia di Thomas Frank che in lui ha trovato un'arma speciale.

L'azione pazzesca di van de Ven

Il Tottenham era appena passato in inferiorità numerica, ma questo non ha impedito all'olandese di involarsi verso la porta con una corsa folle: ha intravisto uno spazio tra le righe del Copenhagen e ha provato a sfruttarlo, ma poi davanti gli si è aperta una prateria che per lui si è trasformata in una tentazione. Per questo non ci ha pensato due volte prima di involarsi verso la porta, completamente da solo, come se fosse il protagonista di un videogioco. Nessuno è riuscito a fermarlo e così è nato il gol del 3-0 degli Spurs che si guadagna un posto tra le più belle reti di questa competizione.

Van de Ven ha recuperato palla appena fuori dalla propria area di rigore e ha scelto di fare la cosa più difficile di tutte caricandosi di responsabilità. Non è la prima volta che accade, dato che la sua rapidità gli consente spesso di fare qualche incursione in avanti, ma questa volta è venuta fuori un'azione spettacolare: ha divorato 75 metri di campo in 12 secondi e alla fine ha avuto anche la lucidità perfetta per poter fare gol dopo aver messo a sedere quattro giocatori avversari. È la sesta rete della sua stagione superlativa, un numero importante per un difensore veloce e dal piede eccellente che apre a nuove prospettive per il gioco del Tottenham, uscito a testa altissima da una settimana difficile scandita dalla sconfitta nel derby contro il Chelsea