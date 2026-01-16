Van Basten lascia il lavoro in tv per stare accanto alla moglie malata: “Sarà un periodo difficile”

Uno stop necessario per poter stare accanto alla moglie in un momento delicato: Marco Van Basten fa un passo indietro e lascerà momentaneamente il suo lavoro da opinionista per assistere Liesbeth, gravemente malata: dovrà sottoporsi a delle cure molto particolari e avrà bisogno della vicinanza di suo marito durante tutto il percorso di guarigione. L'ex giocatore lavora attualmente per l'emittente olandese Ziggo Sport e nei prossimi mesi lascerà la sua poltrona negli studi per il bene della sua famiglia, scossa da una situazione così dura.

Van Basten fa un passo indietro e lascia la tv

C'è molto più di una partita da commentare e di un giocatore da valutare, per questo prossimamente Van Basten non terrà fede al suo impegno come opinionista per la tv olandese. L'ex Milan era diventato il volto di Ziggo Sport che oggi spiega perché non sarà presente nei prossimi mesi: sua moglie Liesbeth è gravemente malata e dovrà sottoporsi a un percorso di guarigione difficoltoso per il quale tutta la famiglia le sarà vicino. "Voglio dedicarmi completamente alla guarigione di Liesbeth nei prossimi mesi. Sarà senza dubbio un periodo difficile, ma siamo molto fiduciosi in un esito positivo" ha annunciato l'olandese.

Anche l'emittente televisiva gli ha dato massimo supporto in questa situazione: "Siamo vicini a Liesbeth, Marco e alla loro famiglia e auguriamo loro tanta forza per il prossimo periodo". La coppia è convolata a nozze nel 1993 a Utrecht (l'ex giocatore si è sposato in stampelle) e da quel momento non si sono mai separati: la donna lo ha accompagnato nei periodi più difficili della sua carriera, compreso il ritiro avvenuto a soli 30 anni a causa dei troppi infortuni che hanno ostacolato il suo talento, uno dei più brillanti del calcio europeo dell'epoca.