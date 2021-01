Paolo Valeri è l'arbitro del derby Inter-Milan di Coppa Italia, in programma stasera, 26 gennaio, alle ore 20:45 allo stadio ‘San Siro'. Una sfida in gara secca che vale tantissimo per la stagione di entrambe le squadre che viaggiano al primo e secondo posto nella classifica di Serie A. Il direttore di gara della sezione di Roma 2 sarà coadiuvato dagli assistenti Del Giovane e Colarossi, dal Quarto uomo Chiffi, Var al Banti con Paganessi assistente. Una sfida particolare per Valeri che già aveva già arbitrato un derby ad ottobre del 2012 quando la furia di Allegri e Galliani, si scagliò continuo l'arbitro, accusato di errori decisivi che sarebbero costati caro ai rossoneri.

L'Inter vinse infatti 1-0 grazie ad una rete di Samuel e nel finale di partita, sia l'allora tecnico del diavolo che l'ex amministratore delegato del Milan, accusarono il direttore di gara di una conduzione deludente. La mancata assegnazione di un fallo del difensore argentino nel finale e la rete annullata a Montolivo, furono i motivi dell'ira del Milan. Senza dimenticare il fallo del “Tutti hanno visto, inutile aggiungere altro”, come disse Galliani al termine della partita contestando duramente le scelte di Valeri che questa sera si ritroverà di fronte ancora rossoneri e nerazzurri in un derby che può davvero valere un'intera stagione.

Il precedente di Valeri nel derby del 2012

"Ha condizionato il match", tuonò Massimiliano Allegri al termine del 211° derby della storia tra Inter e Milan. Al centro delle polemiche subito il gol annullato a Montolivo. La rete del centrocampista rossonero fu annullata per un presunto fallo di Emanuelson sull'uscita di Handanovic con la sfera che finì proprio sui piedi dell'ex Fiorentina che di prima realizzò un gol a dir poco straordinario. Ma non fu l'unico episodio contestato. A fine primo tempo, Emanuelson sgusciò via a Juan Jesus che per fermarlo dovette commettere fallo.

Un intervento da giallo con il difensore che era anche stato già ammonito. Valeri invece di fischiare il provvedimento, decretò la fine del primo tempo. Allegri protestò molto in panchina anche per quel presunto fallo da rigore non assegnato nel finale di gara. Pazzini liberò Robinho in area di rigore, ma il brasiliano fu fermato a tu per tu con Handanovic da Samuel, che allargò il braccio impedendo allo stesso Robinho di raggiungere la sfera. Valeri non assegnò il rigore e ammonì Pazzini per proteste. A quel punto scoppiò l'ira di Massimiliano Allegri.

"Stasera l'arbitro ha condizionato la partita – disse Allegri al termine della partita – Un errore tecnico quello sulla fine del primo tempo 12 secondi prima, che ha evitato a Juan l'espulsione per fallo da ultimo uomo su Emanuelson". E poi la rabbia per il gol annullato a Montolivo: "Il gol era valido e il rigore su Robinho c'era".

A fare eco al tecnico rossonero, anche Adriano Galliani, che ricopriva la carica di amministratore delegato del Milan: "Valeri era da 4 in pagella e l'abbiamo visto tutti – ha tuonato – Una direzione di gara stranissima, il Milan si sente maltratto per un arbitraggio tecnicamente inadeguato". Poi ha aggiunto: "C'era un gol regolare e forse c'era un rigore, purtroppo è andata così".