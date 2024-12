video suggerito

Va in Iran per sfidare Cristiano Ronaldo ma sbaglia squadra: "Non sapevo ce ne fossero due uguali" Thievy Bifouma ha accettato di trasferirsi in un club in Iran per sfidare Cristiano Ronaldo ma ha sbagliato squadra: "Non pensavo che potessero esserci due club con lo stesso nome".

A cura di Vito Lamorte

Thievy Bifouma è sempre stato un calciatore di grande carisma, fin da quando ha debuttato con l'Espanyol. Ha fatto una carriera che lo ha portato a giocare in 16 squadre in 13 anni, ovvero più di una a stagione: Las Palmas, West Bromwich Albion, Almería, Granada, Reims, Bastia, Osmanlispor, Sivasspor, Ankaragücü, Yeni Malatyaspor, Shenzhen, Heilongjiang. Ice City, Bursaspor, OFI e Kifisia fino all'ultimo, ovvero l'Esteghlal Khuzestan .

L'ultimo trasferimento, quello al club iraniano di Ahvaz (capoluogo del Khuzestan) è diventato noto perché ha portato alla luce una storia alquanto bizzarra. Il calciatore congolese è sbarcato in Iran perché cullava il sogno di giocare contro Cristiano Ronaldo ma ha sbagliato squadra.

Thievy Bifouma va in Iran per sfidare Ronaldo ma sbaglia squadra

Thievy ha accettato la corte di una squadra iraniana con l'idea di affrontare CR7 e Al-Nassr nella Champions League asiatica ma ha sbagliato club per un'omonimia: voleva giocare per l'Esteghlal FC e ha firmato per l'Esteghlal Khuzestan. Un dettaglio che in questo caso ha una grande importanza.

Il calciatore congolese ha dichiarato a Tasnim News Agency: "Avevo l'opportunità di giocare in Turchia, ma mia moglie non voleva trasferirsi lì. Volevo giocare contro Cristiano Ronaldo prima di ritirarmi. Mi hanno parlato dell'interesse di Esteghlal e ho controllato il calendario, vedendo che stavano per affrontare l'Al Nassr. Allora mi sono detto: è la squadra per cui voglio giocare".

L'ex calciatore di Las Palmas, West Bromwich ed Espanyol ha proseguito così: "Non pensavo che potessero esserci due squadre chiamate Esteghlal in Iran. Quando sono arrivato a Teheran, il mio connazionale Gaël Kakuta (ex Rayo, Sevilla e Deportivo) mi ha chiamato per venire a trovarmi in hotel e poco dopo mi ha detto ‘Tu giochi nel piccolo Esteghlal, noi siamo quello grande. Tu difendi, noi attacchiamo'".

La vendetta, però, è un piatto che va servito freddo e Thievy riscattarsi contro il suo amico: "Alla fine abbiamo vinto la partita contro di loro (1-0), grazie ad un mio gol". In attesa di affrontare Cristiano Ronaldo, Thievy Bifouma ha messo a referto tre gol e due assist in nove partite nel campionato iraniano.