Un’influencer svela il messaggio mandatole da Yamal senza conoscerla: “Penoso, so che lo fa con molte”

L’influencer Carla Aish ha raccontato cosa le ha inviato Lamine Yamal in privato, senza che ci fosse stato alcun messaggio o saluto precedente: “È penoso”.

Lamine Yamal fa ancora parlare di sé in Spagna per motivi extracalcistici, ovvero la sua vita quando non fa cantare il pallone tra i piedi. Pur essendo giovanissimo, il talento del Barcellona ha già alle sue spalle un vissuto notevole a livello di gossip, tra la festa dei suoi 18 anni travolta dalle polemiche per la presenza di nani per intrattenere gli ospiti e le confessioni di donne (più grandi di lui) che raccontano le sue avances, non esattamente di classe. L'ultima della lista è l'influencer e creatrice di contenuti su OnlyFans Carla Aish, che pur senza nominare Yamal lo ha reso chiaramente riconoscibile quando ha svelato il messaggio privato ‘effimero' (ovvero di quelli che poi spariscono) che l'attaccante di origini marocchine-guineane le ha mandato pensando così di fare colpo, ma ottenendo l'effetto opposto: "È penoso".

La ragazza, intervistata da uno youtuber, ha premesso che stava parlando di un noto calciatore "attualmente sotto i riflettori", aggiungendo che non avrebbe detto il nome né la squadra di appartenenza, eludendo le insistenze del suo interlocutore. Carla ha rifiutato di dirlo, ma ha lasciato diversi indizi, di cui uno decisivo per individuare senza ombra di dubbio Yamal come l'imbarazzante corteggiatore.

Carla Aish e un’influencer e creatrice di contenuti su OnlyFans

Carla Aish racconta cosa le ha inviato in privato Lamine Yamal senza che si conoscessero

"Lui è di tendenza ovunque. Ti racconterò come mi ha parlato perché è penoso", ha iniziato a spiegare Carla. Secondo il suo racconto, il calciatore non le ha inviato alcun messaggio o saluto precedente, ma direttamente un'immagine effimera: "Mi ha mandato una di quelle foto di un secondo con una mazzetta di banconote e una borsa Louis Vuitton".

L'influencer non ha nascosto la sua sorpresa per la vicenda: "Lo trovo vergognoso, ma non so come Fati Vazquez abbia potuto cascarci, pensavo fosse più intelligente", ha aggiunto, facendo identificare in quel momento Yamal in maniera certa, visto che la donna citata è un'altra influencer che era stata paparazzata col calciatore del Barcellona in Italia, quando era ancora minorenne.

Lamine Yamal fa parlare di sé dentro e fuori dal campo

"Voglio che le ragazze lo sappiano, visto che so che scrive a parecchie di loro"

A quel punto, pur continuando a rifiutarsi di fare il nome di Yamal, Carla ha spiegato perché aveva deciso di raccontare l'episodio: "Te l'ho detto perché non possa continuare a usare quella tattica e perché le ragazze lo sappiano, visto che so che scrive a parecchie di loro". Il che è avvalorato anche dal fatto che quell'immagine coi soldi era stata accuratamente creata e probabilmente riutilizzata: "Ti manda una foto preparata, perché poi gli ho chiesto un'altra foto di come appariva in quel momento e ovviamente era un momento diverso".

Insomma, tutto sembrava forzato e non autentico, una strategia di approccio davvero grezza, che indignato la ragazza: "Ma cosa pensi, solo perché hai un sacco di soldi o sei un calciatore mi conquisterai e basta, verrò a casa tua o andremo in albergo? No".