Una semplice pallonata diventa l’incubo di Gignac: perde i sensi, vomita e corre in ospedale André-Pierre Gignac si accascia a terra durante una gara di Coppa del Tigres. L’attaccante prende una pallonata alla nuca e perde conoscenza: vomito e senso di nausea prima della corsa in ospedale.

A cura di Fabrizio Rinelli

Sono stati momenti di grande tensione quelli che hanno contraddistinto la gara tra Tigres e Santos Laguna valida per la Coppa del Messico. André-Pierre Gignac, attaccante francese e stella del Tigres, durante la partita si è accasciato a terra facendo spaventare subito tutti i presenti allo stadio. L'immagine del giocatore sdraiato a terra a pancia sotto con le braccia lunghe sul corpo hanno impressionato tutti. Immediato l'intervento dei sanitari che per alcuni secondi sono rimasti accanto a lui per cercare di capire cosa fosse accaduto. Lo stadio in un attimo si è ammutolito nel tentativo di provare a capire cosa fosse successo.

I giocatori delle due squadre sono rimasti attorno a Gignac che nel frattempo era sembrato subito cosciente. La prima buona notizia di una notte che poteva essere da incubo. L'attaccante francese viene curato dai sanitari e dopo alcuni minuti si rialza con le proprie gambe. Appena torna a camminare però vomita di continuo fino a dirigersi negli spogliatoi sostituito dal suo allenatore. Ma cosa è successo davvero? Le immagini hanno provato a ricostruire quanto accaduto. Ad un certo punto della gara Gignac riceve prima una pallonata sulla bocca dello stomaco e subito dopo essersi girato, un'altra sulla nuca. Proprio quest'ultima sembra avergli provocato immediatamente dei forti giramenti di testa.

Gignac infatti si tocca di continuo la nuca. Probabilmente ha sentito subito un fastidio e un po' per paura e un po' per il dolore, si è subito accasciato a terra richiamando l'attenzione dell'arbitro che ha immediatamente autorizzato i sanitari a fare il loro ingresso in campo. Il silenzio assordante dello stadio fa da cornice a uno scenario che per qualcuno aveva subito fatto presagire al peggio. In tanti infatti pensavano che Gignac avesse accusato un malore e anche per questo motivo è stato immediatamente trasporto in ospedale.

Le immagini mostrano l'uscita di Gignac dal terreno di gioco. Ha il volto provato, è chiaramente impaurito da quanto accaduto, ma cammina sulle sue gambe – cosa non di poco conto – e questo fa tirare un sospiro di sollievo al Tigres. Proprio quando stava uscendo dal campo però, Gignac si è piegato in due e ha iniziato a vomitare. Si è ripreso e quando è arrivato a bordo campo ha vomitato, ma non si è fermato lì poiché poco dopo ha vomitato di nuovo. Questo ha acceso il semaforo rosso nello staff medico del Tigres, che ha deciso di portare Gignac in ospedale in ambulanza per un controllo approfondito e per escludere ogni eventualità.

A fine gara, per la cronaca terminata 1-1, l'allenatore del Tigres, Diego Cocca , ha informato tutti sulle condizioni di salute dell'attaccante francese. Il tecnico argentino è stato calmo e ha commentato che portarlo in ospedale è stato solo per una questione di sicurezza. "È andato in ospedale per precauzione, soprattutto perché era una pallonata – ha detto Cocca – In panchina ha avuto un po' voglia di vomitare e questo ha preoccupato tutti noi, ma sono sintomi normali. Il dottore è molto fiducioso che non sia niente e che sia solo uno spavento".