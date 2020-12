La Juventus è sesta in classifica. Probabilmente nessuno, a settembre quando è iniziato il campionato, poteva immaginare che a Natale i bianconeri (che devono recuperare una partita), avrebbero occupato quella posizione e si sarebbero ritrovati abbastanza lontani dal Milan e dall'Inter. Le due squadre di Milano passano un Natale come quello dei bei tempi. Perché sono al primo e al secondo posto e sognano lo scudetto, che, considerati i pronostici della vigilia, sarebbe ampiamente inaspettato per i rossoneri, mentre i nerazzurri già lo scorso anno hanno lottato per il titolo.

Il Milan, l'Inter, lo scudetto e una poltrona per due

Rispetto ad altre stagioni l'esito del campionato non sembrava scontato, ma la piega che ha preso la Serie A è inaspettata. Un po' come quei film che sembrano avere una trama lineare, ma che poi all'improvviso hanno un colpo di scena, e pure bello grosso. Milan e Inter hanno un ampio margine sulla Juventus (34 punti Milan, 33 Inter, 24 Juve). E se si dovesse paragonare a un film la Serie A 2020-2021 oggi si potrebbe pensare a ‘Una poltrona per due', un film cult, oltre che meraviglioso, diventato un classico del Natale.

La Juventus vuole riscrivere la storia

In questo caso l'agognata poltrona è rappresentata dallo scudetto e i due contendenti sono il Milan e l'Inter, che in questo momento sarebbero Dan Akroyd e Eddie Murphy. Ma i parallelismi finiscono qui. Perché in questo caso c'è un terzo incomodo che vuole riscrivere il film della Serie A che è ovviamente la Juventus, che quando le feste saranno finite o meglio quando saranno a un passo dal chiudersi proverà a iniziare la remuntada perché nel mese di gennaio Cristiano Ronaldo e compagni affronteranno prima il Milan, nel giorno dell'Epifania, e poi l'Inter, che a differenza di Billie Ray Valentine Lous Winthorpe III non potranno allearsi, e magari faranno anche il gioco della Juventus che vuole vincere il decimo scudetto consecutivo.