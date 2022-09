Un tifoso vuole l’autografo di Messi sulla schiena, la scena surreale dopo il gol della Pulce Messi indica la strada della vittoria all’Argentina contro la Giamaica ma a prendersi la scena è la richiesta di un tifoso, che fa invasione di campo perché vuole l’autografo della Pulce sulla schiena.

A cura di Vito Lamorte

L'Argentina si sta preparando per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar, dove Messi e compagni si presentano tra le nazionali favorite. La selezione di Lionel Scaloni ha disputato due amichevoli in questa pausa autunnale e ha vinto entrambe le volte per 3-0: la prima sull'Honduras lo scorso weekend e poi contro la Giamaica.

Il sette volte Pallone d'Oro è stato tra i protagonisti in entrambi i match, realizzando due doppiette e facendo gioire i suoi tifosi: in Argentina ci sono grandi aspettative in vista del Mondiale e la Pulce è il calciatore da cui si aspettano di più.

Nell'ultimo match Messi non ha iniziato come titolare e ha sostituito Lautaro Martinez al 56′: mezz'ora dopo il suo ingresso ha portato l'Albiceleste sul 2-0 con un sinistro dal limite dell'area di rigore. Il calciatore del PSG ha raccolto la palla nella metà campo avversaria e dopo aver puntato la difesa ha battuto Andre Blake senza lasciargli scampo.

Subito dopo il gol, un tifoso è sceso sul terreno di gioco della Red Bull Arena di Harrison ed è corso dal numero 10 della Seleccìon per un'insolita richiesta: il fan avrebbe voluto che Leo Messi gli concedesse un autografo sulla sua schiena tra lo stupore di tutti i presaenti.

Dopo aver spaventato inizialmente il calciatore del PSG, il tifoso a torso nudo si è messo davanti al fuoriclasse argentino per l'agognata firma della Pulce ma prima che il numero 10 potesse completare sono arrivati gli steward dello stadio che hanno scaraventato a terra il tifoso.

Circa tre minuti dopo l'invasione, Leo Messi ha portato l'Argentina sul 3-0 con un bel tiro su punizione dal limite dell'area: la Pulce non segnava da fermo con la camiseta della Seleccìon da più di un anno. Si tratta del 90° sigillo con la maglia dell’Argentina, che è sempre più innamorata del suo numero 10 e guarda con fiducia al Mondiale che si giocherà tra poche settimane.