Un tifoso sniffa dalla testa di chi gli siede davanti: il West Ham straccia gli abbonamenti Il West Ham è intervenuto in tempi rapidissimi individuando e cacciando dal proprio stadio i tifosi responsabili di un video che ha avuto diffusione virale in Inghilterra.

A cura di Paolo Fiorenza

Nelle ultime ore è diventato virale – e ha sollevato molto scalpore Oltremanica – un video in cui si assiste a una scena che ha per protagonisti alcuni tifosi del West Ham e per location il London Stadium, l'impianto che ospita il club in cui militano Ogbonna e Scamacca. Nel filmato si vede un sostenitore degli Hammers mettere della polvere bianca non meglio precisata sulla testa pelata di un altro tifoso che siede davanti a lui. Poi – tra le risate generali – si fa avanti un terzo uomo dalle retrovie, che si abbassa e fa il gesto di sniffare la sostanza in questione con una banconota da venti sterline arrotolata.

Il video ha avuto una diffusione pazzesca, passando dalla prima pubblicazione su Facebook a quella sugli altri social e totalizzando centinaia di migliaia di visualizzazioni. La vicenda si è svolta in occasione di una partita casalinga degli Hammers non distinguibile, mentre invece sono chiaramente riconoscibili i volti dei protagonisti e poiché in Inghilterra tutti gli stadi sono dotati di un sistema di video sorveglianza interno di standard elevato e su queste cose non si scherza, il club londinese è subito intervenuto con pugno durissimo.

I tifosi in questione sono stati individuati a tempo di record e bannati dallo stadio, pur possedendo un abbonamento annuale: "Il club è disgustato dai contenuti del video e ha agito rapidamente per identificare i trasgressori – ha detto un portavoce del West Ham – In linea con il nostro approccio di tolleranza zero, i dettagli dei trasgressori sono stati immediatamente trasmessi alla polizia, e a tutti gli individui sono stati sospesi gli abbonamenti e quindi non possono entrare nel London Stadium e viaggiare con il club per le partite in trasferta".

"In attesa dell'indagine interna del club, questo potrebbe portare alla squalifica dei trasgressori a tempo indeterminato. Non c'è posto per questo tipo di comportamento", ha concluso il portavoce. I tifosi protagonisti della vicenda non potranno dunque assistere ai prossimi due fondamentali match casalinghi che attendono il West Ham: domenica contro l'Aston Villa, per cercare di tirarsi fuori dai bassifondi della Premier League, e giovedì contro l'AEK Larnaca nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League, una partita in cui la squadra di Moyes dovrà difendere il 2-0 ottenuto all'andata in terra cipriota.