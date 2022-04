Un mucchio di letame e un cartello: il pesante sfottò dei tifosi del Manchester City allo United Sfottò molto pesante da parte dei tifosi del Manchester City nei confronti dello United in occasione dell’ultimo match casalingo contro il Brighton.

A cura di Vito Lamorte

Ormai sono diversi anni che a Manchester le gerarchie cittadine sono state ribaltate: dopo il periodo di splendore dell'era Ferguson per lo United, adesso è il City a dominare in lungo e in largo. I Red Devils non sono più stati all'altezza dei ‘cugini rumorosi', così li aveva definiti Sir Alex prima del suo addio e non sono mai stati molto vicini a contendere trofei ai Citizens. È capitato spesso che le due squadre abbiano vinto la stracittadina in casa dei rivali, ma nulla di più: il distacco in Premier è sempre stato abissale e non ci sono stati altri momenti in cui le parabole dei club si sono toccate.

La rivalità tra le due tifoserie è sempre altissima e lo dimostra l'ultimo sfotto dei supporter del Manchester City per quelli dello United: in occasione della gara contro il Brighton nei pressi dell'Etihad Stadium è stato avvisatati un mucchio di letame di cavallo, lasciato dagli equini a disposizione della polizia, sul quale un anonimo sostenitore ha infilato nello sterco su cui c'era scritto: "Se lo trovate, riportatelo a Old Trafford!".

Sopra c'era elencato anche un numero di telefono con evidente riferimento alla famosa vittoria per 6-1 del City in casa dello United durante la stagione 2011-2012: "Chiama l'Old Trafford sulla linea: 01-61-61-61-61".

Secondo quanto riportato dal giornalista di The Athletic, Sam Lee, "due poliziotti a cavallo appena l'hanno appena vista, sono scoppiati a ridere e dopo sono tornati indietro per scattare una foto".

La gara della squadra di Pep Guardiola si è conclusa con un netto 3-0 per i detentori del titolo e il conseguente controsorpasso in vetta alla classifica ai danni del Liverpool. Il giorno prima i Red Devils erano stati annientati con un poker dal Liverpool ad Anfield Road e vedono l'ultimo posto per andare in Champions allontanarsi sempre di più.

Il Manchester City potrebbe aumentare il suo vantaggio in vetta alla Premier League se dovesse battere il Watford sabato, in attesa del derby del Merseyside che vedrà il Liverpool di fronte all'Everton. Molto diversa la situazione per il Manchester United, che dovrà giocarsi le sue ultime chance di poter disputare il massimo torneo europeo in casa di una diretta concorrente come l'Arsenal. Momenti completamente diversi per i due club di Manchester.