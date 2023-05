Un invasore di campo attacca l’allenatore del Newcastle in panchina: follia in Premier League L’allenatore del Newcastle, Eddie Howe, è stato aggredito davanti alla panchina da un invasore di campo: attimi di follia nel finale della partita contro il Leeds.

A cura di Ada Cotugno

Il finale di partita tra Leeds e Newcastle è stato particolarmente infuocato, ma poco c'entra il 2-2 trovato dalla squadra di casa a dieci minuti dalla fine. Ad animare i tempi di recupero ci ha pensato un invasore di campo molto particolare: dimenticatevi la classica corsa a centrocampo o le foto con i giocatori, perché il protagonista del pomeriggio in Premier League aveva intenzioni decisamente bellicose.

Al 94′, con la partita che avviava verso la fine, un uomo è riuscito a scavalcare dalla tribuna e a raggiungere il terreno di gioco. Il suo primo pensiero è stato quello di puntare dritto verso Eddie Howe, allenatore del Newcastle che in questa stagione si è conquistato la conferma come uno dei più brillanti del Regno Unito.

Sono seguito però momenti di puro terrore, dato che l'invasore sembrava molto arrabbiato nei confronti del tecnico inglese: prima si è avvicinato a lui puntandogli il dito, come a volergli rimproverare qualcosa accaduto nel corso della partita, poi ha poggiato una mano sulla spalla e gli ha rifilato uno spintone all'altezza del petto.

Subito sono intervenuti gli steward e gli addetti alla sicurezza per disinnescare la situazione ed evitare così la rissa a borodcampo, dato che alcuni elementi della panchina erano già in piedi per difendere l'allenatore, completamente sbalordito dalla scena di cui è stato protagonista inconsapevole. L'invasore è stato portato via da due persone e di sicuro pagherà le conseguenze del suo folle gesto.

Alla fine Howe Se l'è cavata soltanto con un grande spavento per l'ospite indesiderato che si è trovato in campo, evitando situazioni ben peggiori. Il suo Newcastle è in piena corsa per la Champions League e pochi minuti prima dell'invasione aveva subito il gol del 2-2 dal Leeds, squadra che naviga invece nella zona bassa della classifica. E sarà stato proprio il deludente pareggio a far scattare il tifoso dagli spalti che ha avuto una reazione decisamente esagerata nei confronti del suo allenatore.