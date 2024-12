video suggerito

“Un incantesimo all’Atalanta per mandarla in Serie B”: la richiesta di un bambino di Brescia a Santa Lucia La richiesta di un bambino di Brescia a Santa Lucia: “Fare un incantesimo ai giocatori dell’Atalanta e farli arrivare ultimi in Serie A così andranno in Serie B”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

L'Atalanta esulta dopo un gol.

Il 13 dicembre si festeggia Santa Lucia, una festa che anticipa il Natale e che ha una tradizione molto sentita nelle province di Cremona, Bergamo, Lodi, Mantova e Brescia. I bambini fanno le loro richieste attraverso una letterina alla martire siracusana e poi troveranno i loro doni sotto l'albero la mattina delle festività.

Quest'anno, però, a Brescia è arrivata una richiesta molto particolare da parte di un bambino: il piccolo non ha fatto menzioni di giochi o simili ma ha puntato tutto sulla fede calcistica e sulla rivalità e ha chiesto a Santa Lucia di "fare un incantesimo ai giocatori dell’Atalanta e farli arrivare ultimi in Serie A così andranno in Serie B".

Tifosi del Brescia allo stadio Rigamonti.

La rivalità tra le due piazze è notissima e il momento d'oro che sta vivendo la Dea da qualche anno, legato alle difficoltà della Leonessa, non può che provocare qualche piccolo malumore nella tifoseria bresciana. Per questo motivo si chiede l'intervento divino.

La richiesta di un bambino di Brescia a Santa Lucia: "Un incantesimo all’Atalanta per mandarla in Serie B"

In occasione della festa di Santa Lucia è stata svelata questa storia durante il programma "La famiglia giù al Nord" di RTL 102.5, condotto da Jennifer Pressman, Emanuele Carocci e Luca Viscardi; nella puntata di giovedì mattina: nel corso di un dibattito sui personaggi dell’anno e su desideri espressi per Natale o Santa Lucia, è apparso il messaggio di una nonna di Brescia che ha inviato la foto della particolare letterina scritta dal nipotino.

Come dicevamo in precedenza, nessun riferimento a doni o giocattoli ma era tutto improntato sulla fede calcistica: “Fare un incantesimo ai giocatori dell’Atalanta e farli arrivare ultimi in Serie A così andranno in Serie B”.

Primo sepolcro di Santa Lucia: chiesa di Santa Lucia al Sepolcro a Siracusa.

Le persone, e i bambini, che tifano per la stessa squadra di questo bambino avranno sicuramente apprezzato lo sforzo e il pensiero mentre i rivali non la penseranno ugualmente ma, onde evitare spiacevoli situazioni, ricordiamo sempre che si tratta del pensiero di un piccolo tifoso che vorrebbe vedere soltanto la sua squadra primeggiare sulle altre. Nulla di più, nulla di meno. Gli sfottò e le rivalità, se mantenute nei limiti e senza esasperazioni, sono il sale del calcio.