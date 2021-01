8 milioni di euro e contratto quinquennale fino al 30 giugno 2020. In tanti ricorderanno bene Luiz Adriano, altri meno. Questo attaccante brasiliano arrivò al Milan dopo delle buonissime stagioni allo Shakhtar Donetsk ma venne scaricato dopo un anno e mezzo in rossonero e un bilancio di 36 presenze e 6 gol complessivi. Questo classe 1987, dopo due anni e mezzo in Russia allo Spartak Mosca, è tornato a casa sua in Brasile. Il 30 luglio del 2019 viene acquistato dal Palmeiras per un milione di euro e proprio con la maglia del Verdão la scorsa notte si è reso protagonista di un gol importantissimo in semifinale di Copa Libertadores.

La squadra di Abel Ferreira nell'ultimo ostacolo prima della finale del Maracana si dovrà misurare con il temibile River Plate di Marcelo Gallardo, che ha partecipato agli ultimi due atti finali della competizione per club più importante dell'America Latina. Nella gara d'andata in Argentina in brasiliani si sono resi protagonisti di un exploit inaspettato, con un 3-0 in casa dei Millonarios che fa guardare il Palmeiras alla gara di ritorno in maniera positiva.

Il Palmeiras si è portato in vantaggio con Rony nella prima frazione ma nella ripresa si è preso la scena l'ex attaccante del Milan Luiz Adriano che dopo aver vinto il corpo a corpo con Rojas, in maniera anche piuttosto semplice, si è reso protagonista di una volata fino all'area di rigore del River: il numero 10 del Verdão ha battuto Armani in uscita e ha firmato il raddoppio brasiliano al Libertadores de America, stadio dove sta giocando il River in attesa che terminino i lavori di ristrutturazione del Monumental. Un gol che mette insieme forza, velocità e senso della posizione; ovvero tutte le qualità che Luiz Adriano non è riuscito a dimostrare al Milan.

La terza rete della squadra di Ferreira è stata firmata da Matias Vina, dopo che era stato espulso Jorge Carrascal per condotta violenta. Il ritorno si giocherà il 13 gennaio 2021 all'Allianz Parque di San Paolo.