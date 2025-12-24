Un calciatore rischia di perdere un occhio: i fuochi d’artificio a bordo campo lo investono

Curioso ma pericolosissimo incidente occorso a Dmitry Khusainov, giocatore dell’Ukhta durante una partita di Coppa di Lega russa di futsal: i fuochi d’artificio a bordo campo sono scattati in colpevole ritardo dopo il gol, investendo il giocatore in piena faccia. “Poteva perdere un occhio”.

In una partita di futsal si è rischiato il più incredibile degli incidenti nella storia del calcio quando Dmitry Khusainov, giocatore dell'Ukhta, durante una partita disputata in Russia, dopo aver cercato in extremis di salvare un gol dalla propria porta, è finito a bordo campo. Dove a pochi centimetri sono esplose pirotecniche scintille, scattate a celebrare la rete. Peccato che abbiano investito il povero giocatore in pieno viso, costringendolo a mettersi le mani sul volto ed allontanarsi barcollando, dovendo ricevere le cure mediche del caso prima di poter tornare a giocare.

Cos'è accaduto nella partita di Coppa di Lega di futsal: l'incidente indiretta TV

L'incidente è avvenuto durante una partita di Coppa di Lega russa di futsal che si è disputata in un palazzetto sportivo tra Ukhta e Novaya Generatsiya, nella città meridionale di Kemerovo. L'insolita e pericolosissima situazione si è verificata quando un giocatore dell'Ukhta, Dmitry Khusainov è stato colpito al volto da un fuoco d'artificio "freddo" dopo il gol subito da parte della squadra avversaria, causando preoccupazione per le sue condizioni e una breve interruzione della partita.

Rivedendo le immagini della partita trasmessa in diretta da Nexta TV, un'emittente televisiva russa, il giocatore si trovava proprio sopra uno dei fuochi posto a bordo campo che accompagnano gli eventi principali, come i gol segnati, con eventi pirotecnici a comando. I fuochi d'artificio, partiti in ritardo, gli hanno sparato improvvisamente un lancio di scintille direttamente in faccia.

Il rischio corso da Khusainov: "Poteva perdere anche un occhio"

Khusainov è stato immediatamente curato con il match sospeso il tempo necessario per dargli la corretta assistenza medica. Dopo qualche minuto è tornato regolarmente in campo ma i controlli sono proseguiti anche nel post partita. Rivedendo le immagini, lo staff della squadra ha però evidenziato il rischio corso dal proprio giocatore: "E' stato investito senza aspettarselo in piena faccia. Una cosa del genere può anche causare danni permanenti, poteva perdere un occhio".

Le scuse degli organizzatori: "Lancio dei fuochi in colpevole ritardo"

Ovviamente, l'incidente è diventato subito virale e ha richiamato l'attenzione generale sulle norme di sicurezza all'interno dei palazzetti soprattutto per eventi di grande richiamo come la Coppa di Lega nazionale, e così sono arrivate le pronte scuse organizzative: "Gli organizzatori si scusano per il ritardo con cui è avvenuto il lancio dei fuochi d'artificio freddi subito dopo il gol, che avrebbe potuto danneggiare la salute di Khusainov ".