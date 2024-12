video suggerito

Un calciatore della Kings League contro Piqué, scoppia la grana compensi: svela quanto guadagna L’ex calciatore del Barcellona ha scritto una lettera al presidente dell’Espanyol per organizzare un’amichevole: chi perde paga un milione. Il gesto ha sollevato polemiche, durissima la reazione di uno dei protagonisti del torneo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La lettera scritta da Gerard Piqué al presidente dell'Espanyol, Chen Yansheng, ha alimentato mugugni nella Kings League. E non è piaciuta nemmeno allo stessa società della Liga che naviga in cattive acque e rischia la retrocessione (è terzultima). C'è stato chi l'ha presa male, come una mancanza di rispetto, in virtù di una scommessa da 1 milione di euro che l'ex difensore del Barcellona e della Spagna, in qualità di numero uno della Lega, ha fatto una proposta al massimo dirigente del club catalano.

Qual è il contenuto del testo della discordia? È una sorta di offerta fatta in occasione del primo Mondiale per nazionali nella storia della nuova piattaforma calcistica: la Kings World Cup Nations scatterà a gennaio 2025, si disputerà in Italia e vede la selezione iberica come una delle grandi favorite.

La lettera di Piqué al presidente dell'Espanyol: lo invita a scommettere 1 milione

Piqué ha chiesto alla proprietà cinese di organizzare un'amichevole tra la prima squadra dell'Espanyol (rivale storico dei blaugrana) e una formazione della Kings League, quella dei Porcinos. Chi perde il match, da giocare in base al format della Lega, paga pegno e versa 1 milione di euro.

Leggi anche La squadra di Fedez per la Kings League: Moggi vicepresidente e il bomber da 45 gol in un campionato

"Caro signor Chen – si legge nella missiva di Piqué -. A partire dal 1° gennaio si svolgerà in Italia la Kings World Cup Nations, la Coppa del Mondo dei Re, con la finale prevista allo Juventus Stadium il 12 gennaio. Per preparare la squadra spagnola vogliamo invitare una rivale del nostro livello a giocare una partita con il formato Kings, quindi, approfittando della pausa natalizia, abbiamo pensato alla prima squadra dell'Espanyol. Per incentivare la cosa siamo disposti a scommettere la cifra di un milione di euro che il perdente dovrà pagare al vincitore".

Le reazioni al post e la polemica sui compensi della Kings League

Le reazioni al post condiviso sui social dall'ex calciatore sono state di differente tenore, tra le più critiche si registra quella di David Soriano, giocatore del Porcinos FC. Non ha usato giri di parole per commentare negativamente la particolare sfida lanciata. "Distribuisci il milione ai giocatori del tuo campionato che guadagnano 400 fottuti euro", la replica del giocatore che ne ha approfittato per rispolverare anche la polemica sui compensi in categoria. E ha concluso l'intervento social con una specie d'imprecazione nei confronti del Barcellona. "Gia lo abbiamo fatto", è stata la contro-risposta apparsa sull'account della Kings League.

Il tema degli stipendi che circolano in Kings League è abbastanza caldo e sentito: più che un ingaggio vero e proprio si tratta di pagamenti a gettone strettamente legati al numero di partite giocate. È in questo solco che nasce lo sfogo di Soriano facendo riferimento alla netta sperequazione che c'è tra la portata mediatica del torneo (i numeri e i contatti della competizione sono alti) e le cifre modiche percepite dai giocatori che vi partecipano e hanno un ritorno economico poco soddisfacente.