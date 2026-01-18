Un brutto coro rovina il minuto di silenzio per Commisso prima di Milan-Lecce: imbarazzo a San Siro

Il minuto di raccoglimento in memoria di Rocco Commisso prima di Milan-Lecce è stato sporcato da un brutto episodio. Un coro becero si è alzato dal settore occupato dai tifosi ospiti a riempire purtroppo il silenzio di San Siro per omaggiare il ricordo del presidente della Fiorentina, deceduto nelle scorse ore.

Il minuto di silenzo prima di Milan-Lecce per Commisso rovinato dai tifosi ospiti, cosa hanno urlato

Cosa è successo? A quanto pare i tifosi del Lecce avevano già organizzato tutto visto che appena è partito il minuto di raccoglimento si è alzato un coro reiterato dal settore riservato ai salentini. "Lega Serie A figli di pu..ana", urlato a più riprese in modo compatto e chiaramente comprensibile nel silenzio rispettoso di tutto il resto dello stadio. Le telecamere hanno registrato i volti imbarazzati dei protagonisti in campo, e anche di alcuni dirigenti sugli spalti (presente anche Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A). Una situazione da dimenticare, e che farà ulteriormente discutere.

La risposta dello stadio San Siro

Dopo qualche secondo di impasse ecco che tutti gli altri tifosi hanno deciso di lasciar partire applausi scroscianti per provare a coprire il coro becero e decisamente irrispettoso. Così si è arrivati alla conclusione del minuto, contraddistinta dalla "risposta" dei sostenitori rossoneri a quelli avversari con ulteriori insulti.